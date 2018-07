Une profonde interrogation sur nous-mêmes, un questionnement sur un homme qui a perdu son innocence…

DOGMAN © Greta De Lazzaris

Dans une banlieue déshéritée, Marcello, toiletteur pour chiens discret et apprécié de tous, voit revenir de prison son ami Simoncino, un ancien boxeur accro à la cocaïne qui, très vite, rackette et brutalise le quartier. D’abord confiant, Marcello se laisse entraîner malgré lui dans une spirale criminelle. Il fait alors l’apprentissage de la trahison et de l’abandon, avant d’imaginer une vengeance féroce...

Comme cela s’est souvent produit pour mes films, il y a pour DOGMAN, à l’origine, une suggestion visuelle, une image, un renversement de perspectives : celle de quelques chiens, enfermés dans une cage, qui assistent comme témoins à l’explosion de la bestialité humaine… Une image qui remonte à plus de dix ans, quand, pour la première fois, j’ai pensé tourner ce film.

C’est un film qui, même au travers d’une histoire "extrême", nous place devant quelque chose qui nous concerne tous : les conséquences des choix que nous faisons quotidiennement pour survivre, des "oui" que nous disons et qui nous mènent à ne plus pouvoir dire "non", de l’écart entre ce que nous sommes et ce que nous pensons être.

Matteo Garrone

► Distribution

Un film de Matteo Garrone

Avec Marcello FONTE, Edoardo PESCE, Alida Baldari CALABRIA, Adamo DIONISI, Francesco ACQUAROLI, Gianluca GOBBI et Nunzia SCHIANO