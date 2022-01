Le monde du cinéma est profondément choqué après la mort de Gaspard Ulliel, mercredi, après un accident de ski. Dans un message posté sur Instagram, le réalisateur canadien Xavier Dolan exprime tout son amour au brillant acteur qu'il a fait jouer : "un être que j’aimais profondément, et que j’aimerai toujours".

Gaspard Ulliel avait reçu deux César au cours de sa carrière. © Getty / Stephane Cardinale - Corbis / Contributeur

Un immense choc dans le monde du cinéma. L'acteur Gaspard Ulliel est brutalement décédé mercredi à l'âge de 37 ans. Il était hospitalisé depuis mardi après un accident de ski en Savoie.

Tour à tour brillant fiancé de Mathilde dans "Un long dimanche de fiançailles", puissant Yves Saint-Laurent dans "Saint Laurent" et troublant auteur à succès dans "Juste la fin du monde", Gaspard Ulliel a conquis les professionnels du cinéma et séduit les Français. À seulement 37 ans et après déjà vingt ans de carrière, il laisse derrière lui un immense vide.

"Une douceur étincelante"

Le choc est immense dans le monde du cinéma. Sur Instagram, le réalisateur Xavier Dolan lui rend un vibrant hommage : "C’est invraisemblable, insensé, et tellement douloureux de même penser écrire ces mots. Ton rire discret, ton œil attentif. Ta cicatrice. Ton talent. Ton écoute. Tes murmures, ta gentillesse. Tous les traits de ta personne étaient en fait issus d’une douceur étincelante."

C'est sous les instructions du jeune réalisateur canadien que Gaspard Ulliel avait remporté son second César, celui du meilleur acteur, avec "Juste la fin du monde". "C’est tout ton être qui a transformé ma vie, un être que j’aimais profondément, et que j’aimerai toujours. Je ne peux rien dire d’autre, je suis vidé, sonné par ton départ", poursuit Xavier Dolan.

Sur Instagram, Pierre Niney a publié une photo de Gaspard Ulliel avec ces quelques mots : "Le cœur brisé. Pensées pour sa famille." Sur Twitter, il écrit : "Gaspard était la bienveillance et la gentillesse. La beauté et le talent."

Sur Instagram également, Guillaume Canet et Jean Dujardin partagent une photo de l'acteur avec en commentaire "Gaspard" et un cœur noir.

"Ce sont des moments où fait sens ce mot de la 'famille' du cinéma [...] C'est comme un semblable, un frère qui disparaît."

Dans Popopop sur France Inter, Reda Kateb explique que "ce sont des moments où fait sens ce mot de la 'famille' du cinéma [...] C'est comme un semblable, un frère qui disparaît". Il n'avait jamais joué avec lui mais l'avait déjà croisé et "c'était quelqu'un d'extrêmement curieux, de délicieux et c'est tragique que la mort l'emporte tellement jeune", a-t-il souligné.

"Ce certain regard"

Mais les premiers hommages sont venus du gouvernement. Dans un tweet, le Premier ministre Jean Castex salue la mémoire du comédien : "Gaspard Ulliel a grandi avec le cinéma et le cinéma a grandi avec lui. Ils s'aimaient éperdument. C'est le cœur serré que nous reverrons désormais ses plus belles interprétations et croiserons ce certain regard." Quelques minutes plus tard, la ministre de la Culture Roselyne Bachelot fait également part de son émotion sur Twitter : "Sa sensibilité et l’intensité de son jeu faisaient de Gaspard Ulliel un acteur d’exception, le cinéma perd aujourd’hui un immense talent."

Les candidats à la présidentielle ont aussi rendu hommage à l'acteur. Yannick Jadot décrit un acteur "talentueux". "La France perd l'un de ses ambassadeurs", écrit le candidat écologiste sur Twitter. "Si jeune, si talentueux, si lumineux", réagit pour sa part la candidate socialiste Anne Hidalgo, évoquant "un immense acteur qui aura inspiré tant de réalisateurs. Sa présence manquera au cinéma français". Le candidat communiste Fabien Roussel a aussi fait part de son émotion : "Le cinéma français pleure l'un de ses talents, parti si jeune, si injustement", écrit-il sur Twitter.