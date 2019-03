"Si on écrit sur un réalisateur (et si on dirige soi-même des films), il est impossible de ne pas penser à soi-même" - Pedro Almodovar

Douleur et Gloire de Pedro Almodovar © El Deseo D.A. S.L.U., photo de Manolo Pavón

Des années 60 à nos jours, douleur et gloire raconte la vie d’un réalisateur de cinéma, ses amours, son enfance, ses acteurs et l’impossibilité de séparer création et vie privée.

Sans le vouloir, Douleur et Gloire est le troisième volet d’une trilogie créée spontanément et qui a mis trente-deux ans à se compléter. Les deux premiers volets sont La Loi du désir et La Mauvaise Éducation.

Dans les trois films, les trois personnages principaux sont des hommes, tous réalisateurs, et dans chaque volet le désir et la fiction cinématographique sont les piliers de l’histoire, mais la façon dont la fiction s’entremêle avec la réalité diffère d’un film à l’autre.

Fiction et vraie vie sont les deux faces d’une même pièce de monnaie et, dans la vraie vie, il y a toujours de la douleur et du désir.

Douleur et Gloire révèle, entre autres, deux histoires d’amour qui ont marqué le héros, deux histoires déterminées par le temps et le hasard et qui trouvent une issue dans la fiction.

Source Pathé Films

►►► Distribution

Un film de Pedro Almodovar

avec Antonio Banderas, Penélope Cruz, Asier Etxeandía, Leonardo Sbaraglia, Julieta Serrano, Raúl Arévalo, Nora Navas, Susi Sánchez et Cecilia Roth ainsi que Asier Flores et César Vicente

