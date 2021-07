Un film qui permet de ressentir continuellement, intuitivement, la vérité à travers la fiction qui se joue...

Drive my car - Culture_Entertainment-Bitters_End-Nekojarashi-Quaras © NIPPON_SHUPPAN_HANBAI-Bungeishunju-LESPACE_VISION-C&I-The_Asahi_Shimbun_Company.

Alors qu’il n’arrive toujours pas à se remettre d’un drame personnel, Yusuke Kafuku, acteur et metteur en scène de théâtre, accepte de monter Oncle Vania dans un Festival, à Hiroshima.

Il y fait la connaissance de Misaki, une jeune femme réservée qu’on lui a assignée comme chauffeure. Au fil des trajets, la sincérité croissante de leurs échanges les oblige à faire face à leur passé.

« Faire du cinéma, c’est se placer du côté du vivant, dans le cas d’Hamaguchi, du côté de ceux qui ont par expérience des raisons de craindre un mauvais tour du destin et reprennent doucement pied dans leur vie en trouvant la force de donner une suite à leur histoire. Une façon de rappeler que le film ne connaît qu’un seul ordre : celui de son défilement imperturbable. Le passé peut bien faire retour, ni oubli ni jamais seulement souvenir, le film se déroule toujours au présent opposant sa palpitation à toute pétrification mortifère.

Il y a ces moments où un simple petit changement de place peut avoir un effet dont la magnitude est inexplicable. Un peu forcé par le règlement du théâtre où il monte sa pièce, Kafuku cède sa place de conducteur à une jeune et impénétrable chauffeure, Misaki. Un même trajet quotidien aller-retour répété (mais toujours filmé différemment) entre la résidence temporaire du metteur en scène et le théâtre où ses acteurs s’épuisent à lire et relire chaque jour le même texte. Rien ne semble pouvoir faire dévier Kafuku qui s’attache à ses habitudes pour ne pas vaciller davantage. Mais circulant désormais assis à l’arrière de sa repérable Saab 900 rouge et sa conduite à gauche, Kafuku module imperceptiblement son point de vue et celui de son écoute dans cette voiture aux allures d’atelier mouvant où il aime (se) raconter des histoires et jadis entendre celles imaginées par sa femme. Depuis la banquette arrière et le point de recul qu’elle offre sur la route, lâchant le volant, Kafuku va aller s’accommodant d’un ajustement de sa réalité, imperceptible et merveilleuse oscillation de son monde intérieur, indice encore dormant d’une possible réparation, d’un recouvrement de la conscience et de ce cheminement à deux qu’il entreprend sans le savoir avec Misaki

Le volant que Murakami (auteur de la nouvelle Drive my car) place entre les mains d’Hamaguchi semble lesté d’un même pouvoir. Drive my car pourrait être la formule magique que le cinéaste rêve de voir un jour prononcée par la plupart de ses personnages. Faisant ensemble le bout de chemin qui les sépare encore d’eux-mêmes, ils ne savent sans doute jamais qu’être deux, mais désormais confiants dans leur aptitude à accueillir en eux les incertitudes de l’autre. »

Jérôme Baron Directeur artistique du Festival des 3 Continents

Tous les personnages - à commencer par Kafuku, interprété par Hidetoshi Nishijima - expriment une douleur, mais ce que j’ai ressenti chez tous les acteurs sur le plateau, c’est le plaisir de jouer. Qu’est-ce que la caméra en a tiré ? J’ai sincèrement hâte de voir comment le public réagira à ce film et comment il l’interprètera.

Ryûsuke Hamaguchi

► La nouvelle «Drive My Car» ouvre le recueil « Des hommes sans femmes» de Haruki Murakami (publié en France chez Belfond ; traduit du japonais par Hélène Morita).