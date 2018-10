Les critiques du "Masque" ne se sont pas gênés pour critiquer le tout premier film de Bradley Cooper (réalisateur-acteur) où Lady Gaga fait aussi ses premiers pas dans le cinéma. Un film "superficiel", "d'une grande naïveté" et qui surtout "passe à côté de son sujet" : comment la starification dévore l'intime…

Bradley Cooper et Lady Gaga, sur le tournage de "A Star Is Born", le tout premier film de Bradley Cooper en tant que réalisateur et acteur, et le tout premier rôle au cinéma pour Lady Gaga ! © WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC / Neal Preston

Le résumé du film de Bradley Cooper, par Jérôme Garcin

Le premier film, comme réalisateur, de l’acteur Bradley Cooper et le troisième remake d’Une étoile est née. Bradley Cooper y interprète une ex-star de country alcoolo et Lady Gaga le rôle d’une jeune serveuse qui rêve de faire carrière dans la chanson. Les deux tombant follement amoureux l'un de l'autre. Bien sûr, la jeune chanteuse va devenir une star et son Pygmalion souffrir de rester dans l’ombre.

Bradley Cooper et Lady Gaga, dans une scène du film "A Star Is Born", 1er film où Bradley Cooper est devant et derrière la caméra, et 1er rôle pour Lady Gaga ! / WARNER BROS. ENTERTIANMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. ALL RIGHTS

Sophie Avon trouve que Bradley Cooper est totalement passé à côté de son sujet

Je n'ai pas du tout aimé ce film. C'est très superficiel, au premier degré et d'une grande naïveté.

Le couple Lady Gaga et Bradley Cooper fonctionne assez bien, mais le film se dégrade très vite. Tout devient grossier, tout est montré, sur-montré, surligné... S'il pouvait faire des gros plans de gros plans, ils le feraient ! S'il pouvait prendre dix minutes entre chaque réplique, ils le feraient. On a l'impression qu'il ne sait plus comment marquer les effets et ça donne quelque chose de très grossier.

Bradley Cooper passe à côté du sujet. À un moment donné, il passe sur scène et fait honte au personnage de Lady Gaga. C'est une détresse absolue qui se vit en public, et c'était ça le sujet du film : le métier qui les a tellement dévoré qu'il n'y a plus d'intimité possible et que même les choses les plus intimes se jouent devant le plus grand nombre de gens. Mais cette scène, il ne la traite pas du tout comme ça. Il la traite au premier degré, de manière presque obscène et du coup il passe totalement à côté de son sujet.

Bradley Cooper et Lady Gaga, dans les rôle de Jackson Maine et Ally, un couple d'artistes qui vont se faire dévorer par leur métier... / WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. AND RATPAC-DUNE ENTERTAINMENT LLC / Neal Preston

"Un ennui abyssal", "totalement raté" selon Xavier Leherpeur

C'est d'un ennui abyssal. Il ne se passe strictement rien entre les deux interprètes...

Il ne fait pas grand chose de l'histoire de Lady Gaga.

Or c'est un vrai problème car Lady Gaga a commencé par avoir un vrai univers, une vraie musicalité, et elle s'est vendue à l'entertainment américain, à l'industrie du disque... Ce sujet n'est pas du tout traité.

Malheureusement, c'est totalement raté.

Jackson Maine (Bradley Cooper), star de la chanson, rencontre Ally (Lady Gaga), une jeune serveuse qui rêve de faire carrière dans la musique. Mais bien vite l'élève va dépasser le maître... / WARNER BROS. ENTERTIANMENT INC. AND METRO-GOLDWYN-MAYER PICTURES INC. ALL RIGHTS

Charlotte Lipinska veut bien sauver la première partie du film

La rencontre des deux (Bradley Cooper et Lady Gaga) on y croit. Elle, c'est son premier rôle au cinéma et ça va, elle fait le job.

Par contre la deuxième partie du film est effroyable. Il y a un côté très américain pénible pour nous : on prie Dieu avant d'entrer sur scène, etc... Et toute la fin du film se noie dans une marée de violons.

Mais je sauverais quand même la première partie du film qui se laisse voir.

Lady Gaga, dans son tout 1er rôle au cinéma : elle joue Ally, dans le 1er film de Bradley Cooper, qui rêve de devenir une star et qui va réussir, au détriment de Jackson Maine (Bradley Cooper) / Warner Bros. Entertainment Inc. / Neal Preston

"Un bon gros gâteau plein de chantilly" pour Eric Neuhoff

C'est un bon gros gâteau plein de chantilly, un peu écœurant, qu'on peut manger en famille le week-end.

C'est assez amusant, j'ai rigolé pendant tout le film parce que Bradley Cooper s'est fait la tête de Frédéric Beigbeder. On attend toujours la scène où il va lâcher sa guitare pour nous parler du prochain Goncourt...

On voit que c'est un brave gars, et elle, elle est en train de devenir une vedette, on se demande un peu pourquoi. Et le problème de ces films-là, c'est qu'on est obligé de se taper les chansons qui sont toutes plus mauvaises les unes que les autres.

