Dans ce biopic consacré à Gustave Eiffel, incarné par Romain Duris, le film accorde une place essentielle à une histoire d'amour que le célèbre ingénieur aurait entretenue dans sa jeunesse. Le Masque regrette la trop grande importance accordée à cette romance au détriment de l'aspect purement architectural de la Tour.

Affiche du film "Eiffel" de Martin Bourboulon avec Romain Duris et Emma Mackey, 2021 © PATHE - VVZ PRODUCTIONS - M6

Le film présenté par Jérôme Garcin

Le biopic très romancé de Gustave Eiffel, ou plutôt de sa tour avec Romain Duris dans le rôle titre, Emma Mackey, Pierre Deladonchamps, Bruno Raffaelli. On assiste, au début du film, aux atermoiements du jeune Eiffel, à qui le gouvernement français commande une œuvre spectaculaire pour l'exposition universelle de 1889 à Paris et qui boude cette grande tour que lui proposent ses ingénieurs. Le scénario veut nous faire croire qu'il change d'avis et qu'il se lance dans cette folle aventure après avoir croisé la femme mariée qui fut son amour interdit de jeunesse, Adrienne. Le "A" d'Adrienne figurant même la forme de la tour Eiffel au sommet de laquelle les deux amants vont se dresser, tel DiCaprio et Kate Winslet à la proue du Titanic. C'est vraiment à ça qu'on pense sauf que la tour Eiffel n'a pas coulé. La reconstitution du chantier pharaonique de la tour Eiffel est bien rendue, ainsi que la féroce opposition des riverains et surtout des artistes à l'époque à ce projet pour ce film d'1h49.

Pour Nicolas Schaller "c'est du cinéma touristique qui manque de souffle"

"C'est clairement affiché. L'ambition c'est le Titanic français, avec cette espèce de grande romance sur fond patrimonial, avec un budget qui avoisine les 23 millions d'euros.

C'est un gros enjeu et, malheureusement, c'est très très loin de "Titanic"

Si c'est plutôt bien fait, que la photo est soignée, ça ne vit pas…

Ça manque de souffle, de romanesque, tout ça est très ripoliné…

La seule chose qui vibre un peu, c'est la tour, et les quelques scènes sur sa construction, sur les soubassements, où on se rend compte du travail et de la folie mécanique.

C'est du cinéma touristique. C'est dommage parce qu'il y avait une ambition assez rare dans le cinéma français. Malheureusement, il n'y a pas le cinéaste derrière".

Jean-Marc Lalanne estime que "l'aspect technique et architectural de la tour aurait dû prévaloir sur la romance (catastrophique)"

"J'aurais vraiment inversé les deux pistes du scénario… Contrairement à la piste romantique, la piste architecturale comporte quelques scènes intéressantes, notamment toutes celles très techniques où Gustave doit convaincre les gens qui vont lui donner l'agrément pour construire la tour et tous les aspects purement techniques qui s'ensuivent.

On sent que le film a un peu peur de sa dimension didactique et qu'il aurait au contraire dû creuser l'aspect technique.

L'histoire d'amour est vraiment catastrophique… La veine romanesque prend beaucoup trop d'espace et est racontée de manière pachydermique, avec un procédé entremêlé en permanence entre deux époques, extrêmement poussif.

Il y a aussi un problème de casting. On est censé voir une histoire d'amour se reformer entre deux personnes qui ont le même âge. Et les deux acteurs, malgré les efforts effectués ont plus de vingt ans de différence et ça se voit à l'écran. Emma Mackey n'était pas la bonne actrice pour ce personnage, elle n'arrive pas à jouer une femme de 48 ans".

Charlotte Lipinska regrette "un film hyper cucul qui passe l'aspect de la construction de la tour au second plan"

"Si ça reste un film populaire et ambitieux, ils ne font pas confiance au génie d'Eiffel car toute la partie technique, elle, est extrêmement passionnante, avec des effets spéciaux très réussis.

Quel besoin avaient-ils de rajouter cette romance qui est hyper cucul la praloche et fictive !

Du coup, ça manque de sueur, de cambouis. J'avais vraiment envie de voir la construction. Et effectivement, la différence d'âge est assez problématique.

D'ailleurs heureusement qu'elle ne s'appelait pas Yvette, parce que je sais pas comment la tour aurait tenu !

Pour Michel Ciment, "parler de la Tour Eiffel sans son architecture, c'est comme parler de Mozart sans musique…"

"Un bon cavalier ne doit pas refuser l'obstacle et, constamment, quand j'ai vu ce film, il refuse l'obstacle qui est de faire un film sur un architecte… Ça aurait été passionnant. C'est comme faire un film sur Mozart sans parler de musique !

Là on a vraiment un côté assez tartignole d'une histoire d'amour dont on se fiche et qui représente 80 % du métrage…

5 min "Eiffel" de Martin Bourboulon Par Jérôme Garcin

