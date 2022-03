« Quand on fait un film sur la danse, il est impératif que ceux qui jouent, dansent aussi. Si on veut raconter la danse on doit partir du corps des danseurs. »

En corps © Emmanuelle Jacobson-Roques

Résumé : Elise, 26 ans est une grande danseuse classique. Elle se blesse pendant un spectacle et apprend qu'elle ne pourra plus danser. Dès lors sa vie va être bouleversée, Elise va devoir apprendre à se réparer... Entre Paris et la Bretagne, au gré des rencontres et des expériences, des déceptions et des espoirs, Elise va se rapprocher d'une compagnie de danse contemporaine. Cette nouvelle façon de danser va lui permettre de retrouver un nouvel élan et aussi une nouvelle façon de vivre.

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

Cédric Klapisch, réalisateur, raconte :

« Cela fait plus de 20 ans que je réfléchis à faire un film de fiction autour de la danse… Puis vient le moment du confinement qui va en fait tout accélérer et cristalliser. Je réalise Dire merci, un petit film collectif avec les danseurs de l’Opéra. (Plus précisément je monte les images qu’ils ont filmées chez eux avec leurs smartphones). C’est vraiment ce petit film de 4 minutes qui va tout déclencher. Le film devient viral et fait le tour du monde. Bruno Lévy, mon producteur, me dit : « C’est maintenant qu’il faut faire ton film sur la danse »…

J’avais juste en tête le début. L’histoire d’une danseuse qui est victime d’une grave blessure et qui va tenter de se reconstruire…

En Corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

J’ai donc commencé à faire un casting d’abord parmi les danseurs de la compagnie d’Hofesh Shechter puis parmi les danseurs de l’Opéra de Paris… Mais assez vite une évidence surgit : je connaissais Marion Barbeau depuis longtemps et j’avais vu qu’elle était aussi douée en danse classique qu’en danse contemporaine. Je l’avais même filmée danser dans le spectacle d’Hofesh à l’Opéra. En faisant l’audition je me rends compte qu’il émane d’elle un naturel incroyablement touchant. Je sens que cette spontanéité peut être magnifique à filmer. »

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

Marion Barbeau, danseuse à l’Opéra de Paris, a travaillé pour En Corps avec le chorégraphe Hofesh Shechter, après une première collaboration dans The Art of Not Looking Back en 2017. Elle incarne la jeune héroïne :

« Elise a les caractéristiques typiques de la danseuse. C’est une battante, quelqu’un d’hyper forte, qui s’est créée une carapace après la mort de sa mère. Mais sa blessure à la cheville va lui apprendre aussi à apprivoiser ses fragilités et vivre avec ses faiblesses

Le fait qu’Élise ne s’apitoie jamais sur son sort malgré ce qui lui arrive. Elle n’a rien d’un Calimero. Elle est tellement dans la découverte et la rencontre avec de nouvelles personnes qu’elle est d’abord et avant tournée vers les autres plutôt que vers elle-même. »

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

Hofesh Shechter, danseur et chorégraphe, est lui aussi, à l’écran :

« Quand Cédric m’a proposé de jouer, j’ai d’abord été surpris. Mais il m’a alors précisé ses intentions : donner un aspect documentaire à sa fiction, venir filmer des répétitions sans scénario préétabli pour ces scènes-là… J’ai tout de suite adoré cette idée et comme la compagnie allait porter mon nom, il aurait été étrange que je ne joue pas mon propre rôle ! »

Denis Podalydès joue le père d’Elise :

« En découvrant le scénario, j’ai aimé ce personnage, attachant pour son côté distrait, sa difficulté à dire et montrer qu’il aime ses enfants, malgré l’inattention et la maladresse. Il attendait qu’Élise devienne autre chose qu’une danseuse, il est un peu déçu mais s’en accommode très bien, il ne s’oppose pas. Mais il n’encourage pas non plus. Veuf, avec une vie professionnelle chargée, il voit ses trois filles lui échapper peu à peu... Cet intellectuel a dans la tête une hiérarchie culturelle inconsciente, où la littérature est au-dessus de tout, et la danse, bien en-dessous. Ce n’est que très tard dans le film qu’il découvre ce qu’est le geste du danseur.

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

Cédric Klapisch évoque aussi :

« Pour Muriel Robin je l’ai imaginée très vite dans ce rôle de propriétaire de la résidence pour artistes. J’ai vu un soir très tard, à la télévision, un documentaire sur elle. J’ai été comme happé par l’émotion énorme qu’elle porte en elle et que je n’avais jamais perçu à ce point-là dans ses spectacles qui se déploient sur un tout autre registre. J’ai donc eu envie d’aller dans ce sens et de capter cette émotion dans le film… J’adore son personnage qui explique qu’elle, elle ne sait rien faire mais qu’elle aime juste aider les autres à faire des choses… C’est magnifique cette générosité-là. Son handicap, le fait qu’elle boîte, crée aussi une connivence immédiate avec Élise, pour qui elle devient un peu une mère de substitution.

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

En corps est construit sur une opposition entre classique et contemporain, entre sacré et profane. Or le personnage de Pio Marmaï apporte ce côté très terre à terre : il fait à manger, il remet les gens à leur place, il balance sans filtre ce qu’il pense sur la danse… Mais il a aussi un côté très sophistiqué, on voit bien que c’est plus un chef que juste un cantinier. C’est aussi un personnage habité… Et j’aime le fait que ce personnage puisse balancer « le tutu, c’est cucul ! », comme pour démonter ce côté poussiéreux, mignon ou académique… ».

Muriel Robin parle de Josiane, propriétaire d’une résidence d’artistes, son rôle dans En corps :

« Elle n’est pas dans la démonstration affective. C’est une dure au cœur tendre qui va se dévoiler un peu au fil de ces quelques jours. Une femme pleine de bonté et de positivité. Cette positivité qu’on retrouve souvent chez les gens qui souffrent car elle a une blessure qui la force à marcher avec une canne, un handicap qui la rapproche d’Élise que joue Marion Barbeau. Élise et elle se ressemblent d’ailleurs : elles sont toutes deux vulnérables mais veulent trouver une façon de guérir pour danser, aimer, aider et vivre. »

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

Pio Marmaï dévoile ce qu’il aime dans son personnage :

« Son côté explosif. Le fait que tu ne saches jamais ce que ce mec va faire d’une seconde à l’autre. Il est capable de se concentrer totalement sur une recette et partir dans un délire total deux minutes plus tard. C’est vraiment jouissif d’expérimenter des émotions contrastées dans un temps aussi court. »

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

François Civil termine :

« Dès la première scène, tout est dit : un kiné qui reçoit un patient dans son bureau et finit par se faire masser lui-même après avoir fondu en larmes ! J’aurais pu ne faire ce film que pour cette scène. Elle donne le ton de la cocasserie du personnage qui va ensuite au fil du récit, dire des choses plus perchées les unes que les autres au milieu desquelles, l’air de rien, on trouve de vraies petites leçons. »

En corps / Emmanuelle Jacobson-Roques

► Distribution