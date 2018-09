Le nouveau film du réalisateur à l'esprit rocambolesque, burlesque, romantique... hilarant !

Yvonne jeune inspectrice de police, découvre que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n’était pas le flic courageux et intègre qu’elle croyait mais un véritable ripou. Déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d’Antoine injustement incarcéré par Santi pendant huit longues années. Une rencontre inattendue et folle qui va dynamiter leurs vies à tous les deux.

Pierre Salvadori signe une comédie où le rire explose, où la violence n'est pas exclue, le burlesque bien présent. Un mélange détonnant qui ravit son public et ne laisse pas indifférent. Pour son 8è long métrage, le réalisateur explique que :

Les récits d’Yvonne constituent la colonne vertébrale du film : une femme essaye de dire la vérité à son fils sur son père à travers des petites fictions. A la fin, l’enfant s’empare de ces récits au point de se raconter sa propre histoire. Il grandit, commence à s’affranchir. .. Les gens coupables ont toujours beaucoup d’épaisseur psychologique, ils sont empathiques, émouvants et rarement tranquilles. Dans le cas d’Yvonne, c’est d’autant plus intéressant qu’elle porte les fautes d’un autre. Elle comprend qu’elle a vécu avec un inconnu, mais sait-on jamais à qui on a affaire ?... On peut faire beaucoup de choses par culpabilité. Mentir, dissimuler, manipuler, coucher. Cela produit évidemment de la comédie mais c’est surtout très humain... Yvonne ne dit pas à Antoine qu’elle est la femme de l’homme qui l’a fait condamner et qu’elle est flic. Et Antoine pense donc qu’elle s’intéresse à lui pour d’autres raisons... La dissimulation d’Yvonne crée aussi ce malentendu, cette confusion. Elle le suit et s’abandonne à lui par culpabilité et lui croit l’aimer parce qu’elle le comprend et le soigne. Ils sont si beaux qu’on pense forcément qu’ils vont avoir une histoire d’amour...