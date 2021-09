Nouveau regard éminemment social et populaire, le cinéma est le produit d’une culture urbaine fascinée par le mouvement des êtres et des choses et désireuse de faire de la « modernité » un spectacle.

Léonce Perret (1880-1935) Léonce cinématographiste, mai 1913 France, photogramme du film muet en noir et blanc teinté Production : Société Léon Gaumont & Cie, Paris © Collection Gaumont-Pathé Archives

A l’aube du XXe siècle, le cinéma est tout autant, sinon plus, une manière de s’approprier le monde, les corps et les représentations, qu’une machine ou un média.

Aucune rupture brusque ou révolution violente cependant, les esprits et les corps avaient été largement préparés.

Les premières projections de « photographies animées » par les frères Lumière à Paris en 1895 sont en effet les dernières-nées d’une longue succession de dispositifs visuels et d’attractions (du panorama aux musées de cire, en passant par la morgue, les aquariums et les foires) qui trouve son apogée lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris. Issus d’une tradition de la circulation des images, ces premiers films, encore imparfaits, sont également les héritiers de multiples pratiques, artistiques ou scientifiques, savantes ou vulgaires.

2 - Edmond Benard / Collection D. Canguilhem Photo © adoc-photos

3 - Anonyme Enfants au guignol Vers 1885 / RMN-Grand Palais (musée d'Orsay) / René Gabriel Ojeda

Nombreuses sont les propositions ou interrogations formulées par les artistes du XIXe siècle qui ont précédé leur avènement – au premier rang desquels le fantasme du « réalisme intégral » – que le cinéma prolonge, recycle, questionne, et bientôt dépasse. L’évidence de la mobilité du monde ou de l’écoulement du temps est interrogée et analysée au prisme de certains motifs culturels comme l’agitation de la ville ou le ressac perpétuel des vagues. En ce sens, Jean-Luc Godard eut raison de rappeler que le cinéma fut inventé par le XIXe siècle.

4 - Henri Rivière (1864 -1951) - Musée Marmottan / RMN -Grand Palais (Musée d'Orsay) / Hervé Lewandowski ©ADAGP

Ne cherchant pas à présenter une chronologie des inventions, l’exposition « Enfin le cinéma ! » est volontairement synchronique et thématique. Elle fait dialoguer la production cinématographique française des années 1895-1907 avec l’histoire des arts, depuis l’invention de la photographie aux premières années du XXe siècle, au fil de quelques grands sujets que sont la fascination pour le spectacle de la ville, la volonté d’enregistrer les rythmes de la nature, le désir de mise à l’épreuve et d’exhibition des corps, le rêve d’une réalité « augmentée » par la restitution de la couleur, du son et du relief ou par l’immersion, et enfin le goût pour l’histoire. Elle se conclut vers 1907 alors que la durée des films s’allonge, les projections se sédentarisent dans des salles et les discours s’institutionnalisent. Le cinématographe devient le cinéma, à la fois lieu et loisir de masse.

5 - Charles Marville (Charles-François Bossu, dit) / CCØ Paris Musées / Musée Carnavalet – Histoire de Paris

L’exposition rassemble près de 400 œuvres, objets et films aussi bien anonymes que signés de noms bien connus du grand public : Pierre Bonnard, Auguste Rodin, Gustave Caillebotte, Loïe Fuller, Léon Gaumont, Jean Léon Gérôme, Alice Guy, Edouard Baldus, Edgar Degas, Auguste et Louis Lumière, Felix Nadar, Charles Marville, Georges Méliès, Felix Vallotton, Claude Monet, Léonce Perret, Louis Daguerre, Berthe Morisot, Charles Pathé ou Henri Rivière.

6 - Félix Nadar (1820-1910) Adrien Tournachon Pierrot écoutant, 1854 / RMN-Grand Palais (Musée d'Orsay) / Herve Lewandowski

Sources Musée d’Orsay

Commissaire général : Dominique Païni , Commissaire indépendant

, Commissaire indépendant Commissaires à Paris : Paul Perrin , Conservateur pour la peinture au musée d'Orsay et Marie Robert , Conservatrice en chef pour la photographie et le cinéma au musée d’Orsay

, Conservateur pour la peinture au musée d'Orsay et , Conservatrice en chef pour la photographie et le cinéma au musée d’Orsay Avec la collaboration de Jérôme Legrand, Philippe Mariot et Lucile Pierret , Chargés d’études documentaires au musée d’Orsay

et , Chargés d’études documentaires au musée d’Orsay Commissaires à Los Angeles : Leah Lehmbeck , directrice du département peinture et sculpture européenne et art américain au Los Angeles County Museum of Art - Britt Salvesen , directrice du département de photographie, des estampes et dessins au Los Angeles County Museum of Art - Vanessa R. Schwartz, Professor, History and Art History, Director, Visual Studies Research Institute" à l'University of South California

, directrice du département peinture et sculpture européenne et art américain au Los Angeles County Museum of Art - , directrice du département de photographie, des estampes et dessins au Los Angeles County Museum of Art - Professor, History and Art History, Director, Visual Studies Research Institute" à l'University of South California Conseil scientifique : Ivo Blom, maître de conférences hors-classe du département Comparative Arts & Media Studies de la Vrije Universiteit d’Amsterdam - Camille Blot-Wellens, historienne du cinéma, archiviste et chercheuse - Benoît Turquety, professeur associé à la section d’histoire et esthétique du cinéma de l’Université de Lausanne

Cette exposition est organisée par l’établissement public du musée d’Orsay et du musée de l’Orangerie – Valéry Giscard d’Estaing, Paris, et le Los Angeles County Museum of Art où elle sera présentée du 16 février au 10 juillet 2022 sous le titre « City of Cinema : Paris 1850-1907 ».

Cette exposition est réalisée avec les prêts exceptionnels de la Bibliothèque nationale de France et de la Cinémathèque française.

Visuels :