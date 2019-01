Alcool, drogues, Blues, et Rock...

Eric Clapton © Roger Perry

Eric Clapton est pour beaucoup de personnes une légende vivante du Blues et du Rock. Véritable icône, il a traversé les décennies connaissant gloire et successions d’épreuves. Malgré sa pudeur, il nous livre pour la première fois l’ensemble de sa vie y compris ses drames les plus intimes. Mêlant archives personnelles, performances rares et témoignages inédits (B.B. King, George Harrison, Pattie Boyd, Bob Dylan, Steve Winwood...), ce documentaire retrace la destinée emblématique de celui que l’on appelle «GOD»...

Lili Fini Zanuck, la productrice de Miss Daisy et son chauffeur, Cocoon ou encore Les hommes de l’ombre et réalisatrice du film sur l’enfer de la drogue Rush, s’intéresse à l’histoire de l’icône du blues, Eric Clapton, dans ce documentaire dévoilé à Toronto en 2017.

Eric Clapton : Life in 12 Bars un film de Lili Fini Zanuck / Pattie Boyd

Lili Fini Zanuck à propos de son documentaire :

Les étapes de fabrication d’un documentaire sont complètement différentes de celles d’une fiction. On ne structure pas la narration avec un scénario, on organise le récit de façon plus organique, à partir d’entretiens et d’archives.

Les longues heures d’entretiens que j’ai enregistrées avec Eric se sont révélées extraordinaires. Même si nous étions amis depuis 25 ans, j’ai choisi de ne pas partir du principe que je le « connaissais ».

Eric Clapton : Life in 12 Bars un film de Lili Fini Zanuck / Barrie Wentzell

Comme nous sommes à l’aise l’un avec l’autre et que nous nous faisons confiance, nous nous sommes retrouvés à évoquer des choses dont nous n’avions jamais parlées, des choses qu’Eric avait oubliées ou auxquelles il n’avait pas forcément réfléchi. Je crois que ça a été un processus particulièrement cathartique pour lui. C’est un homme très réservé, mais c’est aussi quelqu’un qui est extrêmement sensible à la notion de vérité. Il n’a pas hésité à exposer ses états d’âme, ce qui apporte une merveilleuse sincérité au film. Cette expérience m’a fait aimer Eric encore plus.

La force de ces entretiens, c’est que quoi qu’aient pu penser les spectateurs d’Eric Clapton, ou ce qu’en disaient les journaux, ce n’est rien face à ce que révèle le documentaire. Sans détours, poignant, choquant, il réserve des surprises.

Eric Clapton : Life in 12 Bars un film de Lili Fini Zanuck / Ron Pownall