De "Midnight Express" à "In the Mood for Love", en passant par James Bond, "Totoro", "Les Demoiselles de Rochefort" ou "Macadam Cowboy"... On a tous en nous une bande originale de film.

"La bonne musique de film, c'est la bonne musique tout court, celle qui doit pouvoir s'écouter sans images" disait Vladimir Cosma © Getty

Mrs Robinson, Peau d’Ane, Il était une fois en Amérique, Amélie Poulain… Certaines bandes originales sont devenues aussi célèbres que les films qu’elles accompagnent. Mais la musique au cinéma, ce sont aussi des scènes inoubliables comme Nanni Moretti dansant le mambo dans Journal Intime en regardant Silvana Mangano à la télévision :

... ou Charlie Chaplin fredonnant Titine dans Les Temps modernes :

Tous les jours dans Ciné Qui Chante sur notre antenne, Laurent Delmas demande à son invité.e la liste de ses musiques préférées au cinéma. Depuis le début de l'été, Bertrand Tavernier a cité Rythm of the River par Bing Crosby du film éponyme de Victor Schertzinger, Clothilde Hesme a cité Destinée par Guy Marchand dans Les sous-doués en vacances de Claude Zidi, Bertrand Belin a opté pour Down in the Meadow par Marilyn Monroe dans La rivière sans retour d’Otto Preminger, et Vincent Dedienne garde en tête Je suis ton ami par Charlélie Couture dans Toy Story de John Lasseter.

Dites-nous quelle est pour vous la bande originale (ou la scène musicale) que vous préférez. Laurent Delmas détaillera et commentera vos réponses vendredi 23 août dans Ciné qui Chante !