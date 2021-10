Nombre de romans de la littérature française ont été adaptés au cinéma et cette année Balzac est à l'affiche avec "Eugénie Grandet" qui précède de quelques jours la sortie de "Illusions perdues" de Xavier Giannoli. Globalement, Marc Dugain semble avoir séduit les critiques du Masque & la Plume.

L'actrice Joséphine Japy et l'acteur Olivier Gourmet dans "Eugénie Grandet" de Marc Dugain (2021) © Highsea Production-Tribus P. Films

Le film présenté par Jérôme Garcin

fL'adaptation du roman de Balzac par l'écrivain et réalisateur Marc Dugain où Olivier Gourmet endosse les habits et surtout l'avarice pathologique de Félix Grandet, ancien maire et tonnelier de Saumur. Grandet est très riche, mais il fait semblant d'être très pauvre. Avec sa femme, qui est jouée par Valérie Bonneton et leur fille Eugénie, incarnée par Joséphine Japy, il habite une maison très triste où même le garde manger est fermé à clé. Et voici que débarque de Paris un joli cousin parisien, Charles, qui fait chavirer Eugénie, mais que le père Grandet, apprenant que son neveu est ruiné, va chasser de chez lui. La lumière est très belle, soyeuse, flamande, signée Gilles Porte. Le film est fidèle, avec une fin différente, au roman et il appuie là où ça fait mal, la toute puissance du patriarcat en préfigurant le féminisme de demain.

Pour afficher ce contenu Youtube, vous devez accepter les cookies Publicité.



Ces cookies permettent à nos partenaires de vous proposer des publicités et des contenus personnalisés en fonction de votre navigation, de votre profil et de vos centres d'intérêt. J'autorise Gérer mes choix

Eric Neuhoff salue "un film honorable, même s'il triche un peu avec le roman"

"Je ne suis pas sûr que le patriarcat était le sujet principal de Balzac. Il s'en foutait. Ce procédé consiste un peu à tricher avec le roman, même si le film est tout à fait honorable. Le problème, c'est qu'Olivier Gourmet se prend un peu trop pour le père Grandet, à moins que ce ne soit l'inverse.

Le film se passe très souvent dans le noir au moment du dîner. C'est tellement beau que, hélas, on pense souvent à la publicité pour La Laitière et ça vient un peu gâcher le plaisir. Mais c'est tout à fait digne".

Sophie Avon applaudit "un magnifique duel de personnages sur fond d'une économie de moyens qui n'enlève rien au film"

"La grande intelligence du film et de Marc Dugain, c'est d'avoir érigé la modicité du budget en principe de mise en scène. Il y a une économie générale, de la lumière, des couleurs, des gestes, des mots, de l'oxygène même car métaphoriquement il n'y a pas d'air dans cette maison où tout est à l'image de la maison Grandet, où il manque de tout.

Face à cette privation générale, il y a tout à coup cette jeune fille dont le cœur est la proie de l'abondance, du tumulte, des sentiments, des émotions, du don de soi et de la générosité.

Le film est très beau en tendant vers un bras de fer, un corps à corps, un duel entre l'avarice de ce père et la générosité, le don de soi de cette jeune fille qui, sans jamais lever la voix, lutte contre lui".

Ce duel entre les deux personnages donne toute la tension du film. Joséphine Japy est formidable.

"Contrairement à ce qu'on pourrait croire", Xavier Leherpeur estime que "le film est loin d'être poussiéreux"

"Il n'y a pas un pet de gras. Il y va. Le montage équeute.

Il y a vraiment quelque chose d'austère dans la mise en scène qui va très bien à l'austérité du père Grandet.

Je lui reprocherai deux ou trois fondus sur des répliques un peu plus importantes et insistantes dans la narration, qui soulignent un peu les choses et une grammaire parfois un peu sommaire. Il filme plein cadre et face à face dans les yeux le personnage d'Eugénie, souvent le personnage du père en contre plongée pour accentuer sa médiocrité et sa méchanceté. Il faudrait qu'il sorte un tout petit peu de ce côté sommaire. Il n'y a pas de musique. En tout cas, c'est un vrai parti pris.

Ce n'est pas un film poussiéreux du tout, contrairement à ce que l'affiche pourrait le laisser craindre.

Pierre Murat déplore "un film mou qui ne reflète pas la personnalité romanesque de départ d'Eugénie Grandet"

"C'est un film poussiéreux. J'ai entendu dire partout que c'est une suite de tableaux flamands… Mais depuis quand une suite de tableaux flamands fait un film ?

Même si c'est très très bien interprété, je veux bien qu'on modernise tout et tout mais Eugénie Grandet, ce n'est pas du tout une femme qui se révolte, ni une femme féministe d'aujourd'hui, mais pas du tout, du tout, du tout ! Elle poursuit l'œuvre de son père, elle est généreuse avec les autres, c'est vrai, mais elle devient aussi avare que lui.

C'est très mou…

Le film

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

4 min "Eugénie Grandet" de Marc Dugain Par Jérôme Garcin

► Toutes les autres critiques de films du Masque et la Plume sont à retrouver ici