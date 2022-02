Après le portrait d’une agence artistique “Dix pour cent”, Fanny Herrero s’attaque aux coulisses du stand-up avec “Drôle”. Un partenariat France Inter.

Drôle © Mika Cotellon-Netflix

Depuis une quinzaine d’années, le stand-up apparaît comme un des seuls territoires artistiques à brasser une population large, représentant toutes sortes d’identités françaises. Dans la série Drôle de Netflix, la parole et l’humour sont les superpouvoirs de nos héros, utilisés tour à tour pour provoquer, contester, s’affirmer, survivre, se défendre… et ultimement, être aimé.

Découvrez en avant-première la bande-annonce

Drôle / Mika Cotellon-Netflix

Quatre jeunes stand-upeurs se croisent chaque jour au Drôle, un comedy-club parisien, où ils viennent exercer leur art : faire rire les gens. Tous veulent réussir à vivre de l’humour. Mais c’est l’humour qui leur permet de vivre.

Le Drôle est un ancien restaurant vietnamien de l’Est parisien, reconverti en comedy-club par les enfants des anciens propriétaires, Corinne et son frère Bling, la trentaine, un humoriste qui a eu sa petite heure de gloire quelques années auparavant, mais l’a laissé filer.

Survolté de cocaïne, incapable d’écrire alors qu’il a un spectacle à préparer, Bling est poussé par son producteur à monter sur scène pour montrer ses nouvelles vannes - qu’il n’a pas. C’est le crash. Un crash honteux qui augure la longue et inexorable chute de ce jeune homme tourmenté.

Aïssatou, revenue récemment dans le game depuis la naissance de sa fille, fait un carton avec un sketch sur sa vie sexuelle. Elle poste la vidéo sur les réseaux sociaux, et c’est le buzz, véritable accélérateur de particules dans sa vie bien calme, pour qui tout va changer… au grand dam de son compagnon, prof d’histoire-géo, effrayé de voir ainsi sa vie intime étalée devant tout le pays.

La toute jeune Apolline, issue d’une famille de grands bourgeois parisiens, étouffe. Elle échoue au Drôle et a une révélation pour le stand-up. Elle qui écrit depuis des années toute sa vie dans des carnets secrets, voit dans cette forme d’expression nouvelle une façon d’enfin pouvoir dire qui elle est. Mais la route s’annonce ardue pour toute humoriste débutante.

Dans ce long chemin, Apolline pourra compter sur Nezir, qu’elle rencontre au Drôle, et dont elle tombe amoureuse en même temps qu’elle tombe amoureuse du stand-up. Nezir, le charmant Nezir, d’un milieu social si différent du sien ! Pour ce garçon sensible qui vit seul avec son père invalide dans une cité de banlieue, le stand-up est une philosophie de vie, une façon de tordre le cou aux douleurs de l’existence et à la précarité.

Alors qu’il est au bord de devoir renoncer à la scène par nécessité matérielle, Nezir reçoit une offre inattendue : Bling, lui demande d’écrire pour lui en secret histoire de redorer son blason, alors que tout les oppose…

Le comedy-club est un lieu sacré, une sorte de temple où se joue une catharsis collective - car le rire libère la violence, la frustration, la souffrance. C’est aussi un espace d’apprentissage et d’appréciation de l’altérité, car l’humoriste sur scène nous propose une parole singulière qui nous raconte une expérience humaine parfois très différente de la nôtre. En parlant d’eux-mêmes, nos personnages ont quelque chose à dire de leur pays, la France.

Cette série est une réponse à la peur : l’humour se porte bien.

Drôle / Mika Cotellon-Netflix

