Emmanuel Mouret a réuni Camélia Jordana, Niels Schneider, Vincent Macaigne, Émilie Dequenne, Jenna Thiam et Guillaume Gouix pour une comédie sentimentale douce amère dont il a le secret.

Camilla Jordana et Niels Schneider © Pascal Chantier / Moby Dick Films

Résumé du film

Daphné, enceinte de trois mois, est en vacances à la campagne avec son compagnon François. Il doit s’absenter pour son travail et elle se retrouve seule pour accueillir Maxime, son cousin qu’elle n’avait jamais rencontré. Pendant quatre jours, tandis qu'ils attendent le retour de François, Daphné et Maxime font petit à petit connaissance et se confient des récits de plus en plus intimes sur leurs histoires d'amour présentes et passées...

Le film qui sera au cinéma le 16 septembre bénéficie du Label Cannes 2020

Emmanuel Mouret

On le présente souvent comme l'héritier de Rohmer, Guitry ou Woody Allen. Dès son premier film, il y a 20 ans, il a imposé un ton et un univers.

Niels Schneider et Guillaume Gouix / Pascal Chantier / Moby Dick Films

C'est en 2000 qu'il réalise son premier long métrage "Laissons Lucie faire !" puis "Vénus et Fleur" en 2003, "Changement d’adresse", en 2006, "Un baiser s’il vous plaît" en 2007. "Fais-moi plaisir !" en 2009, où il réunit Judith Godrèche et Frederique Bel qui figuera dans nombreux de ses films. Plus récemment "Caprice" en 2015, avec Anaïs Demoustier et Édouard Baer puis "Mademoiselle de Joncquières il y a deux ans, avec Cécile de France.

À l’instar de Sacha Guitry et Woody Allen, il joue fréquemment le rôle principal de ses films.