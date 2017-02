Découvrez en exclusivité la bande-annonce du film "Sage femme" de Martin Provost, avec Catherine Frot et Catherine Deneuve, sortie en salle le 22 mars 2017.

Catherine Deneuve et Catherine Frot dans "Sage-Femme" © Michaël Crotto / Memento

C'est la première fois que Catherine donne la réplique à Catherine. La rencontre entre Catherine Deneuve et Catherine Frot, et c'est à Martin Provost que nous la devons. Pour son 6e long métrage, le réalisateur nous emmène sur les traces de Claire, une sage femme prise entre le souci de la fermeture de sa maternité et le retour d'une maîtresse de son père décédé.

En 2008, Martin Provost nous avait offert Séraphine avec Yolande Moreau qui avait séduit les César avec deux récompenses (catégorie scénario et meilleur film de l'année).

Cette fois, Martin Provost revient sur les thèmes de la maternité, du père et des relations familiales comme ce fut le cas, sous un angle différent, en 2008 avec Le ventre de Juliette.

Synopsis : Claire est la droiture même. Sage-femme, elle a voué sa vie aux autres. Déjà préoccupée par la fermeture prochaine de sa maternité, elle voit sa vie bouleversée par le retour de Béatrice, ancienne maîtresse de son père disparu, femme fantasque et égoïste, son exacte opposée.

Sortie prévue le 22 mars 2017