De Niro et Pacino, mais aussi Joe Pesci et Harvey Keitel dans une histoire consacrée à Franck Sheeran soupçonné d'avoir fait disparaître le dirigeant syndicaliste Jimmy Hoffa en 1975. Un biopic réalisé par Martin Scorsese et diffusé sur Netflix le 27 novembre prochain

The Irishman de Martin Scorsese avec Robert de Niro et Al Pacino © Netflix

Même lorsque l'on s’appelle Martin Scorsese et Robert de Niro, on ne monte pas un film sur un claquement de doigt. Voilà plus d'une décennie que le réalisateur et l'acteur travaillent sur ce projet. Robert de Niro l'évoquait déjà dans une interview pour Allociné en juin 2011.

Début 2017, c'est Martin Scorsese qui a son tour évoquait, toujours sur Allociné, un projet pas encore totalement concrétisé puisqu'il cherchait encore le financement

Jeu de pouvoir et manipulation

Robert de Niro est Franck Sheeran, un tueur à gage surnommé l'Irlandais. Al Pacino est Jimmy Hoffa, le patron du très influent syndicat des camionneurs. Joe Pesci est Russell Buffalino un ponte de la mafia. A ce trio flamboyant il faut ajouter, entre autre, Harvey Keitel, Bobby Cannavale, Anna Paquin et le rappeur Action Bronson.

The Irishman est l'adaptation d'un livre de Charles Brandt publié en 2010 aux Etats-Unis et en début d'année en France : J'ai tué Jimmy Hoffa : la vérité sur l'assassinat le plus célèbre de l'histoire de la mafia américaine.

Charles Brandt est un ancien procureur, devenu journaliste. Cinq ans durant, il a enregistré les confessions de Franck Sheeran. Américain d'origine irlandaise, Sheeran a appris à tuer pendant la Seconde Guerre mondiale. Après la guerre, il enchaîne les petits boulots avant d'être engagé comme chauffeur dans une entreprise de transport de viande. C'est à cette époque qu'il rencontre Russel Buffalino sans se rendre compte qu'il s'agit d'un chef de la mafia. Ce n'est que lors de la fameuse réunion de tous les chefs de la mafia à Apalachin en novembre 1957, qu'il comprend.

Officiellement devenu tueur au service de la mafia, Sheeran se lie d'amitié avec Jimmy Hoffa : "l'homme le plus puissant du pays, après le Président" disait de lui Bobby Kennedy. Lorsque le syndicaliste devient trop gênant pour la mafia, c'est à Franck que Buffalino demande de l'éliminer. N'ayant pas vraiment le choix, il obtempère.

Lors des entretiens avec Charles Brandt, Sheeran lui fait des révélations sur la mort de Jimmy Hoffa qui reste encore mystérieuse, mais aussi sur d'autres assassinats, dont celui du président Kennedy.

Joe Pesci et Robert de Niro / Netflix

