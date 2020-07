QUIZ - Mercredi, la Cinémathèque française rouvre ses portes après plusieurs mois de fermeture à cause du confinement. Elle inaugure à l'occasion une exposition Louis de Funès "à la folie".

Louis de Funès, dans "L'Aile ou la Cuisse", en 1976. © Getty

C'est un acteur culte, qui en a inspiré plus d'un. "Pile électrique et face atomique" au "tempo endiablé et au jeu intemporel", "petit bonhomme devenu l'un des comiques préféré des Français", à la carrière aussi riche qu'atypique, Louis de Funès est, pour la première fois, au cœur d'une exposition à la Cinémathèque française, à Paris. L'institution, fermée depuis plusieurs mois à cause de la crise sanitaire, rouvre ses portes mercredi 15 juillet avec cet événement, accompagné d'une rétrospective qui permettra de revoir, sur grand écran, les grands succès du comédien mais aussi ses films moins connus. L'exposition, elle, nous fait découvrir ses influences burlesques, nous fait voyager de la cave de Jambier ("La traversée de Paris"), au "Grand restaurant" de monsieur Septime en passant par la gendarmerie de Saint-Tropez ou devant le 2CV déboulonnée de Bourvil, carambolée par Saroyan.

Si les films de Louis de Funès sont rediffusés régulièrement à la télé, connaissez-vous pour autant toute sa carrière ? Voici quinze questions pour vous tester.

Merci à Alain Kruger, commissaire de l'exposition, qui a contribué à l'élaboration de ce quiz.