Un nouvel Astérix sort pour Noël, accompagné d'un casting en or (Christian Clavier pour Astérix, Daniel Mesguich pour Sulfurix, sans oublier Alex Lutz, Élie Semoun et notre cher François Morel…). Le film "Astérix, le secret de la potion magique" est-il à la hauteur de l'univers de Goscinny et Uderzo ?

"Astérix - le secret de la potion magique" est dans les salles depuis le 5 décembre 2018 © SND

Astérix et Obélix sillonnent la Gaule pour trouver le druide intègre à qui, après une chute en cueillant du gui, Panoramix pourrait transmettre la recette de la potion magique. Recette que Sulfurix compte bien voler...

Pour Xavier Leherpeur, "c'est vraiment de l'Astérix tel qu'on l'aime"

C'est une histoire originale. C'est très drôle - Alexandre Astier a le sens de l'humour, du non-sens, de la parodie, du gag en cascade... La mise en scène est un petit peu sage mais c'est vraiment de l'Astérix tel qu'on l'aime, avec de la parodie.

On y va, bien sûr !

Sophie Avon a beaucoup aimé (même si elle ne connaît pas les BDs d'Astérix)

J'aime beaucoup le film, je le trouve très drôle.

On retrouve beaucoup de choses qu'on aime chez Astérix, les Romains qui se font massacrer, le forgeron et le poissonnier... et en même temps c'est imbibé de l'époque : c'est aussi un film sur le féminisme, ça finit un peu sur des blockbusters. Il y a un vrai regard sur le cinéma, il y a même au P'tit Quinquin ou à Mary Poppins...

Charlotte Lipinska a trouvé le film "très chouette, rigolo et assez féministe"

Je n'ai rien retrouvé de l'univers d'Astérix parce que je n'y connais rien, ça ne m'intéresse pas du tout. Je connais parce que je suis française, et donc je sais qu'il faut résister à l'envahisseur et que tous les noms se terminent en -ix pour faire des jeux de mots mais je n'ai jamais, de ma vie, lu un Astérix.

En découvrant le film, j'ai trouvé ça très chouette, rigolo, et assez féministe.

Le dessin est plutôt joli, ce n'est pas agressif comme les dessins animés qu'on peut servir aux ados habituellement.

Le film réunit toutes les générations. C'est marrant. Maintenant... ce n'est pas un film pour moi.

Charlotte Lipinska : " Je trouve le film très bien fait, très rigolo, ce n'est pas vulgaire, c'est marrant et féministe alors "youpi Astérix !" " / SND

Pierre Murat a beaucoup aimé la fin du film

Le film est féministe, et ce n'est pas vulgaire. C'est un peu embêtant dans la première partie, je trouve. Les 25 dernières minutes sont fabuleuses, poétiques.

C'est un peu mou du point de vue animation...

