C'est le second Spider-Man que réalise Jon Watts après "Spider-Man : Homecoming". Tom Holland enfile de nouveau le costume du célèbre héros dans un scénario qui intervient juste après le dernier "Avengers: Endgame". Danielle Heymann et Xavier Leherpeur ont adoré ; Pierre Murat s'est ennuyé.

« Spider-Man : Far from Home » de Jon Watts, en salles le 3 juillet © Copyright Sony Pictures

Le film présenté par Jérôme Garcin

C'est le 23e film de l’univers Marvel, le onzième et dernier de la phase III, le second de la série où le rôle-titre est tenu par Tom Holland. Avec, à ses côtés : Samuel L. Jackson (aka Nick Fury), Jon Favreau (Happy Hogan) et Jake Gyllenhaal.

Danièle Heymann a adoré

DH : On a vraiment le sentiment qu'après beaucoup de tragédies, il a retrouvé l’innocence, la fraîcheur, la jeunesse - et cela on achète !

C'est ponctué d'excellents effets spéciaux.

Tom Holland / Copyright Sony Pictures

Xavier Leherpeur estime qu'il y a un vrai effet de surprise

Il faut y aller ! c'est une pure merveille en terme de mise en scène

La bande annonce dévoile très peu de choses du récit donc il y a un vrai effet de surprise dans le film. Ça parle de l'univers virtuel, des fake news, de l'illusion, de la magie, de l'imaginaire.

Il y a de l'humour, il y a le charisme du comédien… C'est un excellent blockbuster estival !

(Et profitons en pour rappeler qu'Alain Resnais a failli réaliser un Spider-Man !)

L'actrice Zendaya (alias MJ) et Tom Holland (alias Spider-Man - Peter Parker) / Copyright Sony Pictures

Pierre Murat s'est ennuyé

C'est très moyen.

C'est surtout fait sur un procédé qui, au bout d'un certain temps, commence vraiment à m'ennuyer...

Le film

► Sortie en salles le 3 juillet 2019.

🎧 Écoutez l'ensemble des critiques échangées à propos de ce film sur le plateau du Masque et la Plume :

2 min "Spider-Man, Far from Home" de Jon Watts : les critiques du Masque et la Plume

