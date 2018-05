Le Centre National du Cinéma et de l'Image Animée organise en marge du Festival une série de tables rondes. Des débats et des échanges au cœur du 7ème art, à écouter en exclusivité sur la webradio du cinéma sur franceinter.fr

Sophie Marceau sur le tournage de "La disparue de Deauville" © SND

Quelle est la place des femmes dans l’industrie du cinéma ?

A quelles difficultés sont confrontées les femmes pour monter leur film ? Dans le monde du cinéma, les stéréotypes sexistes persistent, tant dans les représentations que dans l’organisation même. Il ne laisse que peu de place aux femmes et les inégalités sont toujours de mise malgré des améliorations.

Avec

Sylvie Pialat (Productrice)

(Productrice) Anne Seibel (Chef décoratrice sur les films de Spielberg, Woody Allen, Ridley Scott… Directrice du département Décors de la Femis)

(Chef décoratrice sur les films de Spielberg, Woody Allen, Ridley Scott… Directrice du département Décors de la Femis) Aicha Macky (Réalisatrice du film "L’Arbre sans fruit")

(Réalisatrice du film "L’Arbre sans fruit") Fanny Aubert Malaury (Conseillère cinéma de L’Institut Français)

(Conseillère cinéma de L’Institut Français) Charlotte C. Caroll (Réalisatrice)

Le débat est animé par Dominique Laresche (Journaliste à TV5 Monde, présentatrice de l’émission « Objectif Monde »)

39'01 La place des femmes dans le cinéma - Les tables rondes du CNC

Existe-t-il un cinéma de femme ?

Est-ce que le genre compte au cinéma ? Ou est-ce que, comme beaucoup le soutiennent, on est avant tout un.e artiste, quel que soit son sexe ?

On dit que l’art n’a pas de sexe et que l’on ne peut donc pas parler de films de femmes. Pourtant on les renvoie systématiquement à cette identité pour parler de leurs films. Aux États-Unis, il aura fallu attendre 2010 pour voir enfin une femme soulever l’Oscar du meilleur “réalisateur” avec Kathryn Bigelow pour le film Démineurs, sur la guerre d’Irak. Une victoire qui a également mis en lumière le fait que des femmes peuvent aussi filmer ou produire des films sur la guerre ou des films d’action.

Sophie Seydoux (Présidente de la fondation Jérôme Seydoux-Pathé)

(Présidente de la fondation Jérôme Seydoux-Pathé) Dominique Besnehard (Producteur, acteur)

(Producteur, acteur) Jean-Pierre Lavoignat (Journaliste, fondateur du magazine Studio, auteur de nombreux ouvrages et documentaires sur le cinéma)

(Journaliste, fondateur du magazine Studio, auteur de nombreux ouvrages et documentaires sur le cinéma) Vérane Frédiani (Productrice, réalisatrice du film "A la recherche des femmes chefs")

(Productrice, réalisatrice du film "A la recherche des femmes chefs") Audrey Clinet (Fondatrice de Eroïn, société de production et de distribution de films réalisés par des femmes)

(Fondatrice de Eroïn, société de production et de distribution de films réalisés par des femmes) Remi Averna (Vice président de la communication de L'oréal Paris)

Le débat est animé par Véronique Le Bris (Journaliste cinéma, auteur du livre "50 femmes de cinéma")

58'46 Existe-t-il un cinéma de femme ? - Les tables rondes du CNC

