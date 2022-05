Dernière ligne droite, à Cannes, pour la course à la Palme d'Or, avec 12 des 21 longs-métrages en compétition déjà présentés au jury présidé par Vincent Lindon. A quatre jours de la proclamation du palmarès, certains films font déjà figure de favoris pour succéder à "Titane".

Le cinéaste roumain Cristian Mungiu fait partie de ceux qui ont fait sensation, avec son film R.M.N. © AFP / LOIC VENANCE

Le film qui fait le plus parler ici à Cannes, c'est "R.M.N." du Roumain Cristian Mungiu. A la fois parce que c'est une proposition de cinéma extrêmement forte, mais aussi parce que personne, littéralement, n'a compris la fin ! Et c'est bien sûr un peu frustrant. D'autant que le réalisateur palmé il y a 15 ans pour "4 mois, 3 semaines, 2 jours", refuse, dans ses interviews, de donner le moindre indice…

Autre œuvre qu'on n'oubliera pas de sitôt : "Hi-Han", du vétéran polonais Jerzy Skolimowski. A 84 ans, il parvient à émouvoir avec cette histoire, superbement filmée, d'un âne inoffensif qui doit faire face à la cruauté des hommes.

Très bon bouche à oreille également pour "La femme de Tchaïkovski", du dissident russe Kirill Serebrennikov, et pour "Armageddon Time", de l'un des cinéastes américains les plus talentueux du moment : James Gray.

Les films le moins convaincants pour le moment sont sans doute "Les Huit Montagnes" du duo belge Van Groeningen-Vandermeersch et "Boy from Heaven", du Suédois Tarik Saleh. Quant à la comédie trash "Sans Filtre" de Ruben Östlund - l'auteur de "The Square", la Palme d'Or 2017 - elle divise les festivaliers.

Plusieurs grands sujets de société traversent cette sélection cannoise

Le retour à la nature, par exemple. Peut-être inspirés par les confinements, les réalisateurs de "Hi-Han", "Les Huit Montagnes", "R.M.N." filment des personnages qui reprennent contact avec la ruralité. Dans une moindre mesure, "Frère et Sœur" d'Arnaud Desplechin et "Decision to Leave" de Park Chan-wook, abordent aussi ce sujet.

Autre thématique qui revient très souvent dans cette sélection : la critique du libéralisme et de la société de consommation. C'est au cœur du brûlot punk "Sans Filtre" et c'est aussi très présent dans "Armageddon Time" et "R.M.N."

Enfin, l'anticléricalisme et les dégâts causés par le patriarcat, hantent aussi bien "Boy from Heaven" et que le thriller iranien "Les Nuits de Mashhad".