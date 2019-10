Pendant 10 jours, producteurs, réalisateurs et comédiens présenteront leurs regards sur la Méditerranée

Valeria Bruni-Tedeschi et Micaela Ramazotti film Folles de Joie de Paolo Virzì © Cinemed

Cinemed propose un programme complet de projections de court et long-métrages, de soirées débats, de rencontres et d’événements.

Leoluca Orlando, Maire de Palerme, fervent défenseur des droits d’accueil des migrants a été choisi pour porter et présenter cette nouvelle aventure cinématographique. Ce choix s’inscrit en résonance avec la tonalité et les valeurs que porte le Festival depuis ses débuts. Cinemed n'a de cesse depuis plus de 40 ans, de raconter la Méditerranée et d'en valoriser ses différentes facettes, à travers une variété d'oeuvres chaque année présentée avec pour point commun, un cinéma engagé à l’image de son nouveau président.

Berlioz Affiche / Cinemed

Cinemed présentera le 18 octobre en ouverture le nouveau film de Costa-Gavras, Adults in the Room. Adapté du livre Conversation entre adultes. Dans les coulisses secrètes de l’Europe de Yanis Varoufakis, le film plonge dans les coulisses de la crise grecque de 2015.

André Téchiné sera l’invité d’honneur de cette 41è édition. Ses origines occitanes sont sources d’inspiration. Sur la rive sud de la Méditerranée, il tourne Loin et Les Temps qui changent au Maroc. Parmi ses derniers films, Quand on a 17 ans a été tourné à Luchon (Haute-Garonne) et Saint-Giron (Ariège) et L’Adieu à la nuit dans les Pyrénées-Orientales. Le festival du Cinéma Méditerranéen de Montpellier vous propose de revenir sur le parcours de cet immense cinéaste lors d’une rencontre publique en présence du réalisateur Thierry Klifa, auteur du documentaire André Téchiné, cinéaste insoumis, projeté également dans le cadre du 41è Cinemed. Master Class assurée !

Rencontre Toledano Nakache / Cinemed

Vous pourrez découvrir également une rétrospective autour de l’icône du cinéma italien, Anna Magnani. Une actrice en avance sur son époque, profondément liée à la ville de Rome (Mamma Roma, Fellini Roma), à travers les héroïnes qu’elle a habitées avec passion et intensité. Un film documentaire La Passion d’Anna Magnani de Enrico Cerasuolo où témoigne notamment son fils, Luca, sera programmé durant le Festival. Une exposition de photographies autour de Mamma Roma en partenariat avec I dilettanti sera présentée dans le hall du Corum durant le festival.

Anna Magnani / Cinemed

Paolo Virzi, le nouveau maestro de la comédie italienne, sera présent le premier week-end du festival. Cinemed a présenté le travail du cinéaste italien, considéré à la fois comme le principal héritier et l’innovateur de la comédie italienne, dès son premier film La Belle Vie. Il était donc tout naturel de lui consacrer à présent une belle et grande rétrospective en sa compagnie. Avanti maestro !

► Cinemed vous propose des avant-premières :

Le Voyage du Prince de Jean-François Laguionie

Noura Rêve de Hinde Boujemaa

Le Miracle du Saint Inconnu de Alaa Eddine Aljem

Play de Anthony Marciano

Terminal Sud de Rabah Ameur-Zaïmeche

Trio de Ana Dumitrescu

La Belle Équipe de Mohamed Hamidi

Docteur ? de Tristan Séguéla

Gloria mundi de Robert Guédiguian

Tiempo Después de José Luis Cuerda

L’Agent immobilier (série Arte) de Etgar Keret, Shira Geffen

Le Traître de Marco Bellocchio

► Une sélection officielle / Compétition Longs Métrages :

Abou Leila de Amin Sidi-Boumediène

Certified Mail de Hisham Saqr

Madre de Rodrigo Sorogoyen

Deux de Filippo Meneghetti

1982 de Oualid Mouaness

Stitches de Miroslav Terzic

Un fils de Mehdi M. Barsaoui

Les Épouvantails de Nouri Bouzid

Sole de Carlo Sironi

► Une sélection officielle / Panorama Longs Métrages :

La virgen de agosto de Jonás Trueba

Jeunesse Sauvage de Frédéric Carpentier

Aspromonte La terra degli ultimi de Mimmo Calopresti

Avevo un sogno de Claudia Tosi

America de Giacomo Abbruzzese

Une urgence ordinaire de Mohcine Besri

Passed by Censor de Serhat Karaalsan

Mais aussi les sections Court-métrages et Documentaires, les expositions, le 10è festival de films Lycéens, le Cinemed des enfants, la nuit en enfer (5 films pour frissonner la nuit)…

Après la cérémonie du palmarès qui a lieu samedi 26 octobre à 20h, Cinemed projettera en avant-première Seules les bêtes de Dominik Moll (France, 2019, 1h56). Une femme a disparu. Le lendemain d’une tempête de neige, sa voiture est retrouvée sur une route qui monte vers le plateau où subsistent quelques fermes isolées. Alors que les gendarmes n’ont aucune piste, cinq personnes se savent liées à cette disparition.

Toute la programmation à découvrir !