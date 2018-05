Comme chaque année, des projections en plein air, des expositions ou bien encore des dédicaces seront au programme pour faire voyager le grand public dans le monde de l’animation.

Festival international du film d'animation © édition 2018

France Inter en live à Annecy, vendredi 15 juin, avec deux émissions :

15h30, enregistrement de On aura tout vu avec Christine Masson et Laurent Delmas (diffusé le samedi 16).

avec (diffusé le samedi 16). 17h, Par Jupiter ! avec Charline Vanhoenacker et Alex Vizorek, diffusé en direct du Festival, en présence du public.

► Rendez-vous à l’Impérial Palace (salle de l’Europe), dans la limite des places disponibles.

La 42e édition du Festival international du film d’animation débutera le 11 juin prochain.

Au programme : 220 films sélectionnés, des avant-premières très attendues, des ciné-concerts et des expériences inédites en réalité virtuelle.

Voici quelques moments incontournables du Festival !

►►► Dilili à Annecy pour la cérémonie d’ouverture : le réalisateur Michel Ocelot sera de retour au Festival d’Annecy pour présenter en avant-première mondiale son nouveau long métrage, Dilili à Paris, à l’occasion de la cérémonie d’ouverture le lundi 11 juin.

Dilili à Paris / NORD-OUEST FILMS

►►► Tout au long du Festival, retrouvez des séances événements des films d’animation les plus attendus, telles que Have a Nice day, Hôtel Transylvanie 3 : Des vacances monstrueuses, Les Indestructibles 2, Planet of the Monsters & City on the Edge of Battle, Another Day of Life, Make It Soul...

incredible 2 / 2017 Disney•Pixar. All Rights Reserved

►►► Annecy Classics qui rend hommage à des films intemporels, patrimoine du cinéma d’animation comme Mon voisin Totoro, Le prince d'Egypte...

►►► Midnight Specials des séances nocturnes réservées à un public averti vous présenteront du sombre, du subversif, du sexy, du déjanté et du controversé…

►►► Musique et animation au diapason ! avec un concert animé de Dominique A, des ciné-concerts.

Dominique A Toute latitude / MIYU PRODUCTIONS

►►► Annecy célèbre l’animation brésilienne toute la semaine afin de mettre en avant l’énergie culturelle du pays, notamment d’un point de vue cinématographique.

►►► Les studios d’animation Disney donneront aux festivaliers d’Annecy un avant-goût de leur toute nouvelle production, RALPH 2.0, qui marque le retour sur grand écran des héros du film Les mondes de Ralph, nommé aux Oscar et récompensé à plus de 10 reprises.

Ralph Breaks the Internet - Wreck-it Ralph 2 / WALT DISNEY ANIMATION STUDIOS

►►► Des rencontres d'exception avec Keynotes, Work in Progress ou encore Studio Focus… des grands noms de l’industrie de l’animation, à découvrir à l’occasion d’Annecy 2018.

►►► Work in Progress : ce format de rencontres donne l’opportunité de découvrir en exclusivité des séries ou longs métrages en cours de production avec entres autres Les hirondelles de Kaboul, Spider-Man : New Generation, Radiant...

Les hirondelles de Kaboul : Les Armateurs - Mélusine Productions - Close Up Films - ARTE France Cinéma - Mysteo - RTS - KNM 2018 /

►►► Studio Focus, une occasion unique de découvrir les processus créatifs ou technologiques des plus grands studios d’animation ou sociétés de production et d’échanger avec les talents autour de leurs dernières créations ou de leur line up. À ce jour, ont confirmé leur présence : Pixar, Cartoon Network, Google Spotlight Stories, Pearl Studio, Warner et Nickelodeon.