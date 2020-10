Un festival de cinéma pour tous !

Festival Lumière © Edition 2020

Depuis 1895, date de l’invention du cinéma par les Lumière à Lyon, jamais les salles n’avaient fermé leurs portes. Elles ont rouvert, et le festival Lumière vous donne rendez-vous dans toutes les salles de Lyon et de la Métropole pour visiter l’histoire du cinéma avec curiosité et passion et pour découvrir les nombreuses avant-premières qui annonceront de magnifiques mois à venir.

France Inter, radio du cinéma, s’engage auprès des festivals emblématiques comme le Festival Lumière à Lyon. Elle accompagne tout naturellement cet événement en y installant son émission dédiée au 7ème art :

► Le 17 octobre, le magazine de cinéma de France Inter, On aura tout vu de Christine Masson et Laurent Delmas sera en direct depuis Lyon pour une émission spéciale.

Depuis 2009, le Prix Lumière récompense une personnalité du cinéma pour l’ensemble de son œuvre et pour le lien qu’elle entretient avec l’histoire du cinéma. En 2019, Francis Ford Coppola recevait le Prix Lumière. Cette année, le 12e Prix Lumière sera remis à Jean-Pierre et Luc Dardenne

►►► Plusieurs rétrospectives seront proposées :

Jean-Pierre et Luc Dardenne : Prix Lumière 2020

: Prix Lumière 2020 Centenaire Michel Audiard

Histoire permanente des réalisatrices : Joan Micklin Silver

Grands classiques du noir et blanc

Centenaire Michel Audiard / Festival Lumière 2020

►►► Des invités d’honneur :

Viggo Mortensen, Albert Dupontel, Thomas Vinterberg, Sabine Azéma, Alice Rohrwacher et Gabriel Yared évoqueront leur carrière et échangeront avec le public lors de master class à la Comédie Odéon.

►►► Les grandes séances

Soirée d’ouverture le samedi 10 octobre à 18h à la Halle Tony Garnier

La soirée d’ouverture du festival Lumière, ce sont les Lyonnais, les artistes, les professionnels, les cinéphiles qui lancent ensemble une semaine de célébration du cinéma et de son histoire.

Séance spéciale pour les familles le dimanche 11 octobre à 15h à la Halle Tony Garnier

Laurel et Hardy sur le grand écran de la Halle, pour le plaisir des petits et des grands !

Laurel et Hardy au far west / Festival Lumière 2020

Ciné-concerts à l’Auditorium de Lyon

Mercredi 14 octobre à 20h : La Chair et le Diable de Clarence Brown L’œuvre qui marque le début d’une fructueuse collaboration entre Clarence Brown et la divine Greta Garbo, accompagnée par l’Orchestre national de Lyon sous la direction de Timothy Brock, sur une musique de Carl Davis. Un ciné-concert qui annonce la rétrospective Clarence Brown à venir.

La Chair et le Diable de Clarence Brown / Festival Lumière 2020

Dimanche 18 octobre à 11h : La Femme et le pantin de Jacques de Baroncelli : Nouvelle restauration pour découvrir cette splendeur du muet, accompagné à l’orgue par Paul Goussot.

Invitation à Oliver Stone Dimanche 11 octobre à 19h15 à l’Auditorium

Visite exceptionnelle du cinéaste Oliver Stone. Rencontre suivie de la projection de la copie restaurée de Né un 4 juillet. En partenariat avec Universal

Master class de Jean-Pierre et Luc Dardenne Vendredi 16 octobre à 15h au Célestins, Théâtre de Lyon

Vendredi 16 octobre à 15h au Célestins, Théâtre de Lyon Remise du Prix Lumière Vendredi 16 octobre en soirée au Centre de Congrès, lors d’une cérémonie en présence de nombreux invités, suivie de la projection de l’un de leurs films.

Vendredi 16 octobre en soirée au Centre de Congrès, lors d’une cérémonie en présence de nombreux invités, suivie de la projection de l’un de leurs films. Master class d’artistes : Tous les jours à la Comédie Odéon

Rencontre avec les invités d’honneur du festival : Viggo Mortensen, Sabine Azéma, Thomas Vinterberg, Alice Rohrwacher, Albert Dupontel et Gabriel Yared.

►►► Lumière accueille le Festival de Cannes

En mai, le monde entier s’est retrouvé privé de Cannes. Les équipes du Festival ont tout de même livré une Sélection Officielle, afin de soutenir une année de cinéma si singulière. Des festivals de rentrée se sont alors proposés pour accompagner ces films, dont le festival Lumière, dédié au cinéma classique, mais qui s’ouvre pour l’occasion au cinéma d’aujourd’hui. Et que Lumière soit aussi une grande fête du cinéma contemporain !

Sources Festival Lumière