Le Grand Lyon Festival, le rendez-vous mondial du cinéma de patrimoine !

Festival Lumière Lyon © Edition 2021

C'est à Lyon, ville natale du Cinématographe, que le monde du cinéma célèbre sa vitalité et sa mémoire, à travers une visite contemporaine aux œuvres du passé (films restaurés, rétrospectives, invités, hommages...). Grâce à l'ensemble des salles de cinéma participantes, le festival rayonne dans toute l'agglomération lyonnaise et touche un large public. Des séances présentées par des acteurs, des cinéastes, des historiens, des critiques, et par des « Ambassadeurs Lumière ».

Pour sa treizième année, le festival Lumière déploiera ses fastes dans les salles de cinéma et de spectacles de Lyon et de sa Métropole, le Grand Lyon. La soirée d’ouverture aura lieu le samedi 9 octobre 2021 et la clôture le dimanche 17 octobre. Entretemps, plus de 300 projections et d’innombrables rencontres.

Des rétrospectives dédiées aux grands cinéastes qui ont fait ou font encore l’histoire du cinéma, de tous genres, de toutes les époques.

Des invitations à des actrices et acteurs, des cinéastes, des compositeurs de musique de films.

Des copies restaurées sur grand écran, en salle : voir les films dans les plus belles conditions.

Des séances de cinéma géantes à la Halle Tony Garnier, à l’Auditorium de Lyon et au Centre de Congrès.

Une découverte du cinéma muet avec des ciné-concerts.

Des master class et l’occasion de rencontres privilégiées avec les invités d’honneur du festival.

Des expositions.

Des lieux pour se rencontrer : le Village du festival dans le parc de l’Institut Lumière, la péniche La Plateforme le soir… et un mâchon dans un restaurant lyonnais !

Un rendez-vous pour les professionnels, avec le Marché International du Film Classique.

► Le Prix Lumière, remis chaque année à une personnalité du cinéma pour l'ensemble de son œuvre.

Jane Campion recevra le Prix Lumière 2021

Succédant aux cinéastes belges Jean-Pierre et Luc Dardenne, c’est la réalisatrice néozélandaise Jane Campion qui recevra le 13e Prix Lumière. Elle sera présente à Lyon du jeudi 14 au dimanche 17 octobre. Elle rencontrera le public au Théâtre des Célestins le vendredi 15 et la presse le samedi 16. Elle dirigera un remake de la Sortie des Usines Lumière le samedi 16 et clôturera le festival le lendemain.

Accompagnant durant le festival la projection des œuvres qui ont jalonné sa carrière, la cinéaste présentera surtout l’avant-première de son nouveau film : The Power of the Dog, avec Benedict Cumberbatch et Kirsten Dunst, qui lui a permis d’obtenir le Prix de la mise en scène au festival de Venise des mains du Président du Jury Bong Joon-ho.

Jane Campion / Grey

► L’Amérique de Sydney Pollack

« Sydney Pollack préfère les individus aux idées, les sentiments aux idéologies, les nuances du gris au contraste du noir et blanc », écrit le regretté Michael Wilson. À travers une œuvre riche, élégante et subtile, Sydney Pollack aura fait le portrait de héros secrets, abîmés – incarnés à sept reprises par son alter ego Robert Redford –, à la recherche de liberté et de racines sur une terre de pionniers. Il apportait à ses films poésie, lyrisme et mythologie. Retour sur une certaine histoire de l’Amérique en compagnie d’un de ses plus grands portraitistes avec des restaurations inédites.

► Kinuyo Tanaka, réalisatrice de l’âge d’or du cinéma japonais

Dans le cadre de « Histoire permanente des femmes cinéastes. »

Julia Ducournau Palme d’or à Cannes, dont toutes les compétitions ont été remportées par des réalisatrices… Audrey Diwan, Lion d’or à Venise… Les temps et le monde seraient-ils enfin en train de changer ? Car cela n’a pas toujours été comme ça.

C’est pourquoi chaque année, le festival met en lumière et visite l’œuvre d’une cinéaste dont le travail a été parfois oublié ou entravé par le contexte conservateur de son époque. Le cycle « Histoire permanente des femmes cinéastes. » a ainsi permis la redécouverte des œuvres d’Alice Guy, Germaine Dulac, Larissa Chepitko, Muriel Box, Dorothy Arzner, Ida Lupino, Lina Wertmüller ou encore Joan Micklin Silver.

Cette année, le festival proposera, en collaboration avec Vincent-Paul Boncour de Carlotta Films, qui a construit cette exhumation et l’évoquera au Marché International du Film Classique, une rétrospective des films de la seule réalisatrice de l’âge d’or du cinéma japonais : Kinuyo Tanaka.

Kinuyo Tanaka sur le tournage du film La lune s'est levée / Nikkatsu

► Gilles Grangier. Du cinéma populaire

Figure majeure du cinéma français des années 1950 et du polar «à la française », Gilles Grangier fut considéré comme un bon artisan d’œuvres populaires. Il est plus que ça. Il dirigera douze fois Jean Gabin et tournera avec Fernandel, Bourvil, Fernand Ledoux, Luis Mariano, Arletty, Lino Ventura, Jeanne Moreau, Jean Marais, Claude Brasseur… Aujourd’hui remise en lumière, son œuvre met à l’honneur la comédie comme le film noir, quand il adapte les polars de Simenon ou de Simonin, elle dépeint avec réalisme une époque, un peuple, un pays.

► Les grands classiques du noir et blanc

Ne jamais oublier l’Histoire, ne jamais cesser de renouveler l’écho des grands classiques, telle est la mission d’un festival de cinéma de patrimoine. Inaugurée en 2019 pour les dix ans du festival Lumière, cette sélection de chefs-d’œuvre qui ont fait l’Histoire du cinéma est l’une des plus fréquentées par le public. Des grands classiques qui méritent à nouveau le grand écran, de Boulevard du crépuscule à Un chien andalou, du Château de l’araignée à Huit et demi, et bien d’autres encore, voici, dans de splendides conditions de projection, quelques-uns des films marquants du XXe siècle.

► Sublimes moments du muet

Avec l’Orchestre national de Lyon, à l’orgue ou au piano solo, les films muets sont transfigurés par la puissance du « live » et le plaisir d’être tous ensemble pour les découvrir. Cette année, entre la France, l’URSS et l’Italie, un riche programme devrait ravir tous les amoureux de cet autre langage du cinéma.

► Le projet Linder

En 2018, l’Institut Lumière a été désigné comme légataire du Fonds Max et Maud Linder. Il en est ressorti le « Projet Linder » qui sera développé dans les années à venir.

Après un premier lancement il y a deux ans, le voyage à travers l’œuvre de Max Linder se poursuit cette année avec la projection du Roi du cirque, fantastique et virevoltant dernier film de l’acteur-réalisateur, l’une des premières stars internationales du muet.

► Judex ou l’invention de la série au cinéma

De janvier à avril 1917, Louis Feuillade, scénariste et réalisateur au sein de la maison Gaumont, tient ses spectateurs en haleine : avec un épisode par semaine – une attente savamment dosée –, le succès est phénoménal. Pour l’historien et écrivain Francis Lacassin, Judex est le premier véritable serial français, mariage du cinéma et du roman-feuilleton. Plus de cent ans plus tard, et alors que le monde entier se passionne pour les séries, il est important de découvrir Judex, le justicier de l’ombre.

► Clint Eastwood.: 50.ans de carrière de cinéaste

Avec Warner, le festival célèbre celui qui fut son premier Prix Lumière en 2009. Depuis Un frisson dans la nuit, son premier opus, salué à l’époque par Pierre Rissient et Bertrand Tavernier, ce sont cinquante ans d’une extraordinaire carrière de cinéaste qu’il aura accompli. Au programme : son très grand film Impitoyable, un documentaire inédit avec de nombreux témoignages (Steven Spielberg, Martin Scorsese) et l’avant-première française de son nouveau film Cry Macho !

► Nuit Jurassic, Samedi 16 octobre à 21h à la Halle Tony Garnier

Jusqu’à l'aube, passez une nuit entière en compagnie des dinosaures des sagas Jurassic Park et Jurassic World à la Halle Tony Garnier, grâce à la collaboration précieuse des studios Amblin et Universal. Chaque année, 5.000 spectateurs venus de la France entière se retrouvent à Lyon et participent à la grande nuit du festival Lumière. Le concept : toute une nuit de cinéma avec quatre longs métrages, un bar, des animations, un dortoir et un petit-déjeuner pour les plus téméraires !

► Hommage à Bertrand Tavernier

Il était le président de l’Institut Lumière depuis sa création en 1982 et une figure tutélaire du festival. C’était aussi l’un des cinéastes français les plus importants de la seconde moitié du XXe siècle, auteur de films ambitieux et personnels, avec un sens du récit inouï. C’était enfin l’un des plus grands cinéphiles au monde, auteur de bibles sur le cinéma américain ou d’une gargantuesque série documentaire, véritable déclaration d’amour au cinéma français. L’équipe de l’Institut Lumière rendra hommage à Bertrand Tavernier, disparu le 25 mars dernier, en présence de ses actrices et acteurs, de ses compagnons de route, et bien sûr, du public du festival.

Une programmation riche et dense à découvrir sur le site de l’Institut Lumière à Lyon