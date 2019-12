Le rendez-vous du cinéma européen

Premiers Plans d'Angers - Ouverture public et film J. Moreau © Sébastien Aubinaud

En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine cinématographique, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu un rendez-vous culturel emblématique, reconnu par les artistes et les professionnels, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités.

►►► Les objectifs du festival :

Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, présentées dans huit sections compétitives.

Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies nationales, des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.

Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnels sur les questions de la production et de la circulation des œuvres du cinéma européen.

Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs au Festival.

Accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans leurs travaux d’écriture en invitant des comédiens professionnels à lire en public des scénarios de premiers courts et longs métrages avant leur réalisation.

Grand Théâtre-Festival Premiers Plans 2018 / Sebatien Aubinaud

►►► Les présidents des jurys 2020

Juliette Binoche sera la Présidente du Jury Longs Métrages et Claude Barras, réalisateur du film d’animation Ma vie de courgette sera Président du jury Courts Métrages.

►►► La sélection

Les jeunes réalisateurs européens, invités à Angers, viennent présenter leur premier film au public, aux professionnels du cinéma et à la presse. Près de 100 premiers films seront projetés, réalisés par une centaine de nouveaux réalisateurs européens :

Plus de 80 films dans le cadre des 8 sections de la compétition.

Plus d’une vingtaine d’autres films seront présentés hors compétition, dans le cadre des sections Ma première séance, De l’écrit à l’écran et l’Air Numérique.

►►► Des événements :

Raymond Depardon et Claudine Nougaret , son ingénieure du son, qui devient régulièrement à ses côtés, productrice, voire co-réalisatrice. Tous deux développent une œuvre où le regard et l’écoute s’associent dans une démarche cinématographique exigeante.

et , son ingénieure du son, qui devient régulièrement à ses côtés, productrice, voire co-réalisatrice. Tous deux développent une œuvre où le regard et l’écoute s’associent dans une démarche cinématographique exigeante. Sicilia ! Plus grande île de la méditerranée, la Sicile a pour spécificité d’être une région autonome d’Italie : Le guépard, Le parrain, L’avventura…

Plus grande île de la méditerranée, la Sicile a pour spécificité d’être une région autonome d’Italie : Le guépard, Le parrain, L’avventura… Profession : reporter. À l’heure où les fake news circulent sans contrôle, où les lanceurs d’alertes sont menacés, où la presse connaît une crise majeure, il semble opportun de questionner aujourd’hui la figure et la fonction du journaliste.

À l’heure où les fake news circulent sans contrôle, où les lanceurs d’alertes sont menacés, où la presse connaît une crise majeure, il semble opportun de questionner aujourd’hui la figure et la fonction du journaliste. Nora Twomey et Tomm Moore . L’animateur irlandais Tomm Moore viendra présenter au Festival Premiers Plans son travail qu’il a coréalisé avec l’animatrice Nora Twomey , tous deux co-fondateurs de la société de production Cartoon Saloon en 1999.

. L’animateur irlandais viendra présenter au Festival Premiers Plans son travail qu’il a coréalisé avec l’animatrice , tous deux co-fondateurs de la société de production en 1999. Béla Tarr, cinéaste hongrois : le réalisateur viendra au Festival Premiers Plans afin de montrer, pour une première fois internationale, ses œuvres de jeunesse en versions restaurées. L’occasion de découvrir ou redécouvrir une œuvre absolument singulière et protéiforme, de la colère du jeune cinéaste à la virtuosité du maître.

cinéaste hongrois : le réalisateur viendra au Festival Premiers Plans afin de montrer, pour une première fois internationale, ses œuvres de jeunesse en versions restaurées. L’occasion de découvrir ou redécouvrir une œuvre absolument singulière et protéiforme, de la colère du jeune cinéaste à la virtuosité du maître. Plans Animés : une sélection de films présentés en compétition officielle Le cinéma d’animation européen sera mis à l’honneur à travers une sélection d’une quinzaine de films présentés en compétition officielle. Les professionnels et le public seront associés à cette sélection officielle, notamment par le biais de la création d’un Prix du public pour le meilleur film d’animation, doté par la Fondation Mécène & Loire .

une sélection de films présentés en compétition officielle Le cinéma d’animation européen sera mis à l’honneur à travers une sélection d’une quinzaine de films présentés en compétition officielle. Les professionnels et le public seront associés à cette sélection officielle, notamment par le biais de la création d’un Prix du public pour le meilleur film d’animation, doté par la . Une prix des enfants : pour la première fois depuis la création du Festival, les enfants auront la possibilité de voter et de choisir leur film préféré parmi une sélection de films d’animation. Ce dispositif exceptionnel sera mis en place avec la collaboration des équipes enseignantes et de nos relais dans les centres de loisirs. Des débats et des réflexions autour des films vus seront menés afin de permettre aux enfants de discuter entre eux et d’affirmer leurs choix et leurs goûts.

pour la première fois depuis la création du Festival, les enfants auront la possibilité de voter et de choisir leur film préféré parmi une sélection de films d’animation. Ce dispositif exceptionnel sera mis en place avec la collaboration des équipes enseignantes et de nos relais dans les centres de loisirs. Des débats et des réflexions autour des films vus seront menés afin de permettre aux enfants de discuter entre eux et d’affirmer leurs choix et leurs goûts. Un Studio Animation dédié à la découverte et à la pratique de l’animation. Un lieu de découverte du cinéma d’animation, dédié à la pratique individuelle et collective, sera installé au cœur du nouveau Centre de Congrès. Cet espace ludique et convivial, ouvert à tous, permettra aux enfants comme aux adultes de partir à la découverte des coulisses du cinéma d’animation.

dédié à la découverte et à la pratique de l’animation. Un lieu de découverte du cinéma d’animation, dédié à la pratique individuelle et collective, sera installé au cœur du nouveau Centre de Congrès. Cet espace ludique et convivial, ouvert à tous, permettra aux enfants comme aux adultes de partir à la découverte des coulisses du cinéma d’animation. …

Découvrez toute la programmation !

Source Festival Premier Plan d’Angers