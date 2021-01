LE rendez-vous du cinéma européen !

Premier plan d'Angers © Benjamin Baltimore Collection Cinematek Chantal Akerman Fondation

En se consacrant à la découverte des nouveaux talents du cinéma européen et en faisant découvrir son patrimoine cinématographique, le Festival Premiers Plans d’Angers est devenu un rendez-vous culturel emblématique, reconnu par les artistes et les professionnels, suivi par un public curieux et enthousiaste, soutenu par de nombreux partenaires et personnalités

Du 25 au 31 janvier, le Festival Premiers Plans avait prévu de se dérouler sur trois salles de cinéma : le Pathé et les 400 Coups à Angers pour la Compétition Officielle, le Forum des images à Paris pour l’hommage à Chantal Akerman. Le nouveau report de la réouverture des lieux culturels ne permettra donc pas d’accueillir, comme prévu, les spectateurs devant les grands écrans des salles de cinéma au moins pour cette première période du Festival. La manifestation va donc s’adapter à ces nouvelles contraintes.

►►► Du 25 au 31 janvier, séances en ligne pour le public avec La Vingt-Cinquième Heure pour la Sélection officielle

► La manifestation va proposer gratuitement au public des séances virtuelles pour les premiers films en compétition diffusés dorénavant en salle de cinéma virtuelle en partenariat avec La Vingt-Cinquième Heure.

Pendant la semaine, les spectateurs pourront ainsi choisir leurs séances, réserver leurs places sur le site de Premiers Plans et voir une bonne partie de la programmation sur leurs écrans domestiques.

Un planning sera bientôt en ligne sur le site du Festival ainsi que la date d’ouverture des réservations avec deux séances par jour. Les spectateurs verront le même film au même moment. Ils découvriront ensemble les jeunes auteurs et les premières œuvres qui ont été sélectionnés à leur intention par l’équipe de Premiers Plans pour cette 33e édition. Les séances seront présentées par les animateurs du Festival avec, si possible, la participation des cinéastes ou d’un membre de l’équipe du film.

► Quatre Jurys et un Palmarès le 31 janvier :

Le Jury des longs-métrages (Pierre Salvadori, président, Elsa Amiel, Leyla Bouzid, Filippo Meneghetti) et les membres des trois autres jurys pour les courts-métrages, les films d’écoles et les œuvres d’animation verront la totalité de la Compétition en ligne et remettront leurs Prix le 31 janvier.

Premier plan d'Angers / Manon Gonnet

► Sélection officielle Premiers longs métrages européens

Digger Georgis Grigorakis 101’ Grèce

101’ Grèce The Earth is Blue as an Orange Iryna Tsilyk 74’ Ukraine

74’ Ukraine Hayaletler - Ghosts Azra Deniz Okyay 90’ Turquie / France / Qatar

90’ Turquie / France / Qatar Ibrahim Samir Guesmi 80’ France

80’ France Le Kiosque Alexandra Pianelli 76’ France

76’ France La Lévitation de la princesse Karnak Adrien Genoudet 84’ France

84’ France Mia Misses Her Revenge Bogdan Theodor Olteanu 80’ Roumanie

80’ Roumanie Petit Samedi Paloma Sermon-Daï 75’ Belgique

75’ Belgique The Whaler Boy Philipp Yuryev 94’ Russie / Belgique / Pologne

Avant-premières

À la vie Aude Pépin 78’ France

78’ France Si le vent tombe Nora Martirosyan 100’ France / Arménie / Belgique

100’ France / Arménie / Belgique Gagarine Fanny Liatard et Jérémy Trouilh 98’ France

►►► Du 25 janvier au 24 février : les rétrospectives pour le public

12 films des rétrospectives Chantal Akerman, Federico Fellini et L’Évasion seront accessibles en ligne sur LaCinetek grâce au Pass Festival à 7€. Achat du pass et plus d’infos sur LaCinetek

►►► Du 25 janvier au 7 février : la Sélection officielle pour les professionnels

L’ensemble de la sélection est accessible gratuitement sur Festival Scope Pro.

Premier plan d'Angers / Manon Gonnet

Le festival a pour objectif :

Révéler les nouveaux réalisateurs européens à travers une sélection d’une centaine de premières œuvres, présentées dans huit sections compétitives.

Faire découvrir l’histoire et le patrimoine du cinéma grâce à des rétrospectives sur des cinématographies nationales, des hommages aux auteurs majeurs ou méconnus du cinéma, des programmations thématiques.

Mettre en valeur la diversité du cinéma européen en réunissant des professionnels sur les questions de la production et de la circulation des œuvres du cinéma européen.

Former un nouveau public pour le cinéma européen en privilégiant la participation des jeunes spectateurs au Festival.

Accompagner les scénaristes et les réalisateurs dans leurs travaux d’écriture en invitant des comédiens professionnels à lire en public des scénarios de premiers courts et longs métrages avant leur réalisation.

L’édition 2021 du Festival commencera le 25 janvier mais se prolongera jusqu’au 31 août avec de nombreux événements présentiels sur Angers, l’Agglomération, le Département du Maine & Loire et la Région des Pays de la Loire.