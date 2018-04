Le 1er festival 100% séries qui va faire vibrer une ville entière pendant 9 jours !

Festival Séries Mania © édition 2018

La culture vit et vibre partout !

Durant neuf jours de festivités, le cœur historique de Lille et plusieurs lieux emblématiques de la métropole lilloise arboreront les couleurs de Séries Mania.

Créé en 2010, Séries Mania n'a cessé de se développer et d'étendre sa notoriété en France et à l'international.

Fangirl Quest - The Walking Dead - / Copyright Fangirl Quest resized

Avec plus de 50.000 spectateurs et 1.200 accrédités en 2017, le festival, exclusivement consacré aux séries, a imposé sa marque en devenant un événement grand public et professionnel aussi majeur qu'incontournable.

Aujourd'hui, Séries Mania est une rampe de lancement unique pour les toutes dernières créations du monde entier. Un événement festif où stars et créateurs de séries viennent à la rencontre du public. En plus des projections proposées lors de l'événement, Séries Mania offre aux festivaliers une riche programmation événementielle dans de nombreux lieux : concerts, expositions, lieux immersifs, animations,dédicaces et soirées viendront rythmer le festival.

Visiter une exposition Twin Peaks, participer à un escape game inspiré de la série The Walking Dead, poser dans les reproductions de décors de Friends, Stranger Things ou Orange is the new black, déguster de succulentes recettes créées en hommage à Game of Thrones, danser à la soirée Get Down ou au bal d'ouverture, assister à une nuit "marathon comédies", plonger dans la réalité virtuelle, parcourir les rues pour découvrir des oeuvres de street art inspirées par l'univers des séries, assister à des rencontres et séances de dédicaces... Et bien plus encore !

Return to Twin Peaks - / Copyright Blake Morrow resized

Cette année, le Forum de Séries Mania lance de nouvelles initiatives pour former et accompagner une nouvelle génération d'auteurs européens, capables de répondre à la demande croissante de l'industrie toujours à la recherche de nouveaux talents. Parmi les nouveautés du Forum, le Series Mania Writers Campus, une formation d'écriture d'une semaine pour 20 talents émergents en Europe et Enter the Writers' Room (en association avec Serial Eyes), un workshop de 3 jours où les candidats pourront participer ou simplement observer une simulation de writers' room en action.