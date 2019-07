Une mère de famille réunit ses enfants pour fêter ses 70 ans. La journée, qui s'annonce idyllique, est perturbée par l'arrivée de sa fille, disparue depuis plusieurs années…

Fête de famille © Les films du Worso

« Aujourd’hui c'est mon anniversaire et j'aimerais qu'on ne parle que de choses joyeuses. » Andréa ne sait pas encore que l'arrivée « surprise » de sa fille aînée, Claire, disparue depuis 3 ans et bien décidée à reprendre ce qui lui est dû, va bouleverser le programme et déclencher une tempête familiale.

Cédric Kahn, ce qu’il en dit :

Je voulais raconter une famille un peu dingue mais aussi très joyeuse, où chacun peut exprimer sa fantaisie, sa créativité.

Ils ont entre eux des rapports très durs, très cash, se balancent parfois des choses terribles, mais c’est leur façon à eux de s’aimer.

Fête de famille / Les films du Worso

Je voulais que ce soit très vivant, très « tripal », avec des enfants qui ne se tiennent pas, boivent du vin, grimpent sur les tables, des adultes qui se conduisent comme des enfants, une vraie liberté de ton. Tout chez eux est instinctif, spontané, le contraire d’une famille éduquée ou « psychanalysée »

Fête de famille / Les films du Worso

L’arrivée de Claire, la sœur aînée, pose d’emblée beaucoup de questions. Elle a disparu depuis plusieurs années, arrive avec toutes ses affaires, n’a pas été invitée à l’anniversaire de sa mère, sa fille vit ici avec ses grands-parents… Rien n’est vraiment normal et pourtant tout le monde fait comme si tout l’était, et c’est peut-être ça le plus étrange.

Fête de famille / Kris Dewitte

Les questions s’amoncellent et le film devient une sorte d’enquête sur ce personnage. Et au fur et à mesure des réponses, le mystère s’épaissit, on ne sait plus vraiment qui dit vrai et qui dit faux, qui est le bourreau, qui est la victime. Il y a un jeu de miroirs constant, si bien qu’à la fin tout le monde semble contaminé par le mal de Claire.

Fête de famille / Les films du Worso

►►► Distribution

Un film de Cédric KAHN

Catherine DENEUVE

Emmanuelle BERCOT

Vincent MACAIGNE

Cédric KAHN

Luana BAJRAMI

Laetitia COLOMBANI

Isabel Aimé GONZÁLEZ-SOLA

Alain ARTUR

Joshua ROSINET

Milan HATALA

Solal FERREIRA DAYAN