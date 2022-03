8 jours de festival du 18 au 25 mars 2022 là où commencent les séries !

Séries Mania © Edition 2022

Installé depuis 2018 à Lille, Séries Mania s’est imposé comme le plus grand événement européen entièrement dédié aux séries

France Inter, 1re radio de France, mélange les genres, les générations, cultive le goût de la découverte et, depuis plusieurs années déjà, donne sur son antenne une large place à l’actualité des séries avec notamment l’émission « Une heure en séries », le samedi à 20h.

La chaîne a choisi d’accompagner, cette année encore, la nouvelle édition de Séries Mania, le plus grand événement européen dédié aux séries. Durant une semaine, Lille vit au rythme de rencontres, projections et avant-premières…. Belle occasion de découvrir les tendances actuelles et à venir !

■ Mercredi 16 mars, 16h

Popopop d’Antoine de Caunes

Avec Fanny Herrero, Younes Boucif et Elsa Guedj pour la série Drôle.

■ Vendredi 18 mars, 17h

Par Jupiter ! de Charline Vanhoenacker

En public et en direct du Théâtre du Nord *

■ Samedi 19 mars, 20h

Une heure en séries de Xavier Leherpeur

Enregistrée en public depuis le Théâtre du Nord * le vendredi 18 mars, à 18h

■ Du lundi 21 au jeudi 24 mars, à 6h50

L’actualité du festival, une chronique quotidienne de Benoît Lagane

*Théâtre du Nord - 4, place du Général de Gaulle - Lille - Entrée libre dans la limite des places disponibles

Séries Mania propose en avant-première et sur grand écran le meilleur des séries internationales, offrant ainsi au public 8 jours de découvertes, de fêtes et de rencontres avec les personnalités parmi les plus renommés du monde des séries.

WELSH QUIZZ / DEBREU

En parallèle, l’événement accueille 3 000 professionnels de l’industrie sérielle mondiale lors de Séries Mania Forum et des Dialogues de Lille. Deux rendez-vous d’échange et de travail devenus incontournables, qui se prolongent de manière inédite depuis 2020 grâce à la création de la plateforme en ligne Séries Mania Digital Forum.

En 2021, Séries Mania lance Séries Mania Institute, un programme de formation pour les étudiant.e.s et professionnel.le.s de l’industrie. L’association prolonge ainsi son action pour soutenir la création de séries en Europe.

La présidence du jury de la compétition internationale de Séries Mania a été confiée à Julia Sinkevych, une femme, ukrainienne, productrice et responsable pendant plusieurs années d’un des festivals de cinéma les plus importants d’Europe de l’Est : le Festival International du Film d'Odessa (dont Séries Mania a longtemps été partenaire).

Sa présence à Lille n’étant pas garantie, Marc Dugain, grand écrivain et réalisateur français assurera la vice-présidence du jury.

En rassemblant ainsi, sous la présidence d’une productrice ukrainienne, un scénariste turc, un acteur allemand, un écrivain et réalisateur français, une actrice israélienne et une chanteuse française, le jury de la compétition internationale souligne que la culture ne connaît ni contrainte ni frontières.

► La soirée d’ouverture du festival aura lieu vendredi 18 mars en soirée avec la série Drôle en présence de toute l’équipe.

Drôle / Mika Cotellon - Netflix

Quatre jeunes stand-uppers se croisent chaque jour au Drôle, un comedy-club parisien, pour exercer leur art : faire rire le public. Tous souhaitent réussir à vivre de l’humour, mais c’est plutôt l’humour qui leur permet de vivre.

► La soirée de clôture se fera autour de la série Oussekine vendredi 25 mars au soir.

Dans la nuit du 5 au 6 décembre 1986, Malik Oussekine, 22 ans, meurt sous les coups de la police. « Oussekine » est une mini-série en 4 épisodes qui raconte l’histoire de la famille Oussekine à travers son combat. La série retrace son destin, entre espoirs et désillusions, et dessine ainsi, en creux, le portrait d’un pays en pleine mutation.

►►► Compétition internationale

Le jury décernera : le Grand Prix de la Meilleure Série, le Prix de la Meilleure Actrice et le Prix du Meilleur Acteur lors de la cérémonie de clôture du vendredi 25 mars au Nouveau Siècle.

9 séries - 6 pays représentés : Etats-Unis, Israël, Italie, France, Royaume-Uni, Finlande.

BILLY THE KID - USA

FIRE DANCE - Israël

IL RE - Italie

LE MONDE DE DEMAIN - France

SENTINELLES - France

THE BABY - UK

THE BIRTH OF DANIEL F. HARRIS - UK

TRANSPORT - Finlande

WE OWN THIS CITY - USA

Billy the Kid / 022 EPIX Studios LLC. All Rights Reserve dpng

The Baby / Ross Ferguson

►►► Compétition française

Le jury est composé des journalistes de la presse internationale : Kaleem Aftab (Royaume-Uni - The Independant, The I, Cineuropa, The Telegraph, The Guardian, BBC), Marta Balaga (Finlande - Episodi, Cineuropa, Variety), Anais Ginori (Italie - La Repubblica), Patrick Heidmann (Allemagne - Berliner Zeitung, FAZ, Taz, Freudin, GQ, queer.de), May Synnöve Rogne (Norvège - Aftenposten). Il remettra les prix de la Meilleure Série, de la Meilleure Actrice, du Meilleur Acteur et de la Meilleure Composition Originale (en partenariat avec la SACEM).

CHAIR TENDRE - France

HORS-SAISON - France-Suisse

LES PAPILLONS NOIRS - France

REUSSS - France

SYNDROME E - France

TOUTOUYOUTOU – France

Reusss / Lizland Films

Sans oublier les sélections Panama, Formats courts, Comédies, Nouvelles saisons inédites, Saisons spéciales...

Découvrez toute la programmation ici !