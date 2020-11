Saison 1 inédite, sortie le 24 novembre 2020

Cheyenne et Lola © 2020 Lincoln TV Orange studio Frédéric Van Zandycke

Après No man’s land diffusée en septembre sur la plateforme ARTE et Dix pour cent sur France 2, puis tout dernièrement The Undoing sur OCS, c’est à nouveau avec OCS que France Inter a décidé de s’engager pour une série originale : Cheyenne et Lola.

Genre télévisuel dominant de notre époque, les séries constituent des référents culturels, sociaux et générationnels que les émissions de France Inter souhaitent interroger, questionner, analyser, notamment dans les émissions de pop culture d’Antoine de Caunes, Popopop et médias de Sonia Devillers, L’instant M ou l’émission 100% séries de Xavier Leherpeur, Une heure en séries. France Inter, pleinement ancrée dans son époque, s’engage de même pour la BD et le roman graphique ou le rap et les musiques urbaines qui sont autant de passerelles pour interagir avec tous les publics.

Au cœur du récit de Cheyenne et Lola sur OCS, des femmes fortes – incarnées par Veerle Baetens (Alabama Monroe, Un début prometteur, Les Ardennes, Duelles, Au nom de la Terre) et Charlotte Le Bon (La stratégie de la poussette, L’écume des jours, Yves Saint Laurent, Iris) – ordinaires mais courageuses, happées par le courant d’une histoire extraordinaire.

La série est fondée sur leur improbable rencontre, scellée dès les premières minutes par un crime.

Sortie de prison depuis 3 mois, Cheyenne (35 ans) fait des ménages sur les ferries en attendant de partir au Brésil où elle compte s’établir comme tatoueuse. Née dans la région tout en bas de l’échelle sociale, elle assume la sinistre réputation de sa tribu comme on assume sa couleur de cheveux, encaisse les coups durs sans broncher, garde son calme dans les pires situations. C’est un fauve qui fait semblant d’être dompté pour avoir la paix.

Lola (27 ans) est une ravissante bulle de savon, très intelligente sous son air évanescent, égoïste et sans scrupule, qui vient de débarquer de Paris pour s’installer avec son amant. C’est aussi une jeune femme qui lutte contre un immense vide existentiel et qui va s’attacher à Cheyenne comme un jeune chiot. Or Cheyenne sait que sa vie est un terrain glissant, qu’elle peut dégringoler en enfer à la vitesse de la lumière. Lola ne fait pas partie de son univers, c’est plutôt une calamité dont elle voudrait se débarrasser. Elle sera la première surprise de leur amitié.

Lola tue l’épouse de son amant. Témoin involontaire de cet « accident », Cheyenne sait qu’elle risque d’être accusée du meurtre à cause de son casier. Elle est obligée de demander au caïd de la région, Yannick, de faire disparaître le corps. Une faveur qu’elles vont payer au centuple et qui va les entrainer dans un très dangereux jeu de dupes au sein de la pègre qu’il contrôle.

Les deux personnages principaux sont deux femmes que tout oppose. Et ça, c’est quand même le duo qui marche depuis toujours.

Virginie Brac, scénariste

►►► Distribution

De Virginie Brac (Engrenages, Les beaux mecs, Paris…)

(Engrenages, Les beaux mecs, Paris…) Réalisé par Eshref Reybrouck (Marsman, Hassel, Cordon, Undercover)

(Marsman, Hassel, Cordon, Undercover) Production : Christine de Bourbon Busset et Marc Missonnier producteurs associés à Lincoln TV (Pigalle la nuit, Au-delà des murs, Les beaux mecs, HP, Mirage …) en coproduction avec Orange Studio et Scope Pictures

et producteurs associés à (Pigalle la nuit, Au-delà des murs, Les beaux mecs, HP, Mirage …) en coproduction avec et Avec Veerle Baetens, Charlotte Le Bon, Patrick d’Assumçao, Alban Lenoir, Lubna Azabal, Sophie-Marie Larrouy…

Cheyenne et Lola est la troisième série OCS Originals, après Devils avec Patrick Dempsey et Le Nom de la Rose avec John Turturro. Ce label marque le rapprochement entre Orange Studio et OCS dans une politique d’investissement pour la création de contenus ambitieux, aux côtés de partenaires reconnus aussi bien français, européens qu’internationaux. Certains de ces projets (L’Opéra, Les Sentinelles) prolongent des collaborations entamées avec des producteurs sur des séries issues du label OCS Signature, le format 26 minutes original et impertinent d’OCS depuis 9 ans.