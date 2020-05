Entretiens, masterclass, le meilleur des films !

A Cannes, les marches du Palais des Festivals, sans tapis rouge © Radio France / Delphine Evenou

France Inter, 1re radio partenaire du cinéma, défend toute l’année les films, les grands festivals et les artistes au travers d’une politique de labélisation exigeante, audacieuse et engagée.

Faute de 73éme édition du Festival de Cannes, la station a tout de même souhaité célébrer le plus grand événement cinéma au monde en proposant une programmation Cannoise offline et online.

Pendant 15 jours, Augustin Trapenard rediffusera dans son émission Boomerang certains de ses plus grands entretiens de réalisateurs, acteurs et actrices : Francis Ford Coppola, Catherine Deneuve, Pedro Almodovar, Madeline Fontaine, Brian De Palma, Martin Scorsese, Monica Bellucci, Darius Khondji, Ken Loach et Quentin Tarantino.

Franceinter.fr propose de redécouvrir des Masterclass du Festival de Cannes d’Alain Delon à John Carpenter en passant par Martin Scorsese, Sylvester Stallone, John Travolta, Christopher Nolan, Gary Oldman, Zhang Ziyi et Ryan Coogler, mais aussi des playlists, notamment de Jim Jarmusch et Damien Chazelle, créées à l’occasion du 50eme anniversaire de la Quinzaine des Réalisateurs en 2018.

Enfin, France Inter a sélectionné le meilleur des films cannois, disponibles en VOD sur la plateforme partenaire UniversCiné : Des Palmes d’Or à voir et à revoir et des films sélectionnés dans différentes éditions du Festival.

►►► Allez plus loin :