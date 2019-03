France Inter propose une série de podcasts natifs, des émissions spéciales et une nuit exceptionnelle en attendant GoT !

Après Vinyl, la série événement de Martin Scorsese sur OCS, Dix pour cent de Fanny Herrero, diffusée sur France 2 et Jeux d’influence de Jean-Xavier de Lestrade prochainement sur ARTE, France Inter poursuit sa politique de partenariat sur les séries et s’associe à OCS dès le 15 avril pour l’ultime saison de Game of Thrones.

Juste avant la diffusion mondiale du 1er épisode, France Inter programme une nuit spéciale présentée par Frédérick Sigrist En attendant GoT de minuit à 3h du matin dans la nuit du dimanche 14 au lundi 15 avril. Le plateau, constitué d’experts et de passionnés de la série, laissera largement la parole aux auditeurs et fans de la saga. Une nuit à vivre aussi en Live Tweet et Facebook Live.

Avant cela, et dès le 11 avril, France Inter propose un Popopop spécial GoT par Antoine de Caunes et le 15 avril, Fabienne Sintes consacre la totalité du 18/20 à la série événement.

Inter is coming ! Une série de podcasts natifs, à retrouver dès jeudi 11 avril, sur franceinter.fr et les plateformes dédiées.

Fidèle à sa politique de production de podcasts natifs, France Inter réalise une série de 5 podcasts natifs : Inter iscoming, d’une durée de 15 minutes chacun, produite par Charline Roux, co-animatrice de l’émission Popopop sur France Inter et Charlotte Blum, journaliste séries pour OCS.

Pour la huitième saison de Game of Thrones, Charline Roux convie des spécialistes du sujet pour analyser tout ce qui fait son succès : des origines littéraires de la saga, en passant par la place des femmes, le rôle des meurtres et du sexe. Alors, qui finira sur le trône de fer ? Réponse au dernier épisode.

Découvrez Westeros autour des thèmes :

Les origines : De George RR Martin à HBO

Le genre : Entre Heroïc fantasy réaliste et soap saga

Éros et Thanatos : La violence et le sexe : comment la série joue sur nos pulsions primaires

Les femmes dans GOT : Les femmes dans Game of Thrones, et si c’étaient elles les vraies héroïnes ?

Le final : Qui pour le trône ? Le secret le mieux gardé de la télé

Kit Harington - qui joue le personnage de Jon Snow, identifié comme Aegon Targaryen au fil du temps… – a été l’invité de Popopop d’Antoine de Caunes (le 8 mars 19) et a subi un interrogatoire en règle de la part de Charline Roux. Rien n’a filtré : seule la série révélera ses mystères.

Six épisodes à passer en compagnie de Daenerys, Jon Snow, Tyrion… La lutte pour le trône de fer touche à sa fin alors que les marcheurs blancs ont franchi le mur et pénétré dans Westeros. Qui régnera sur le Royaume des Sept Couronnes ?

La conclusion de la mythique série HBO inspirée des romans de George R.R. Martin, en exclusivité sur OCS en partenariat avec France Inter.

PROGRAMMATION SPÉCIALE : ÉMISSIONS, INTERVIEWS, EXCLUSIVITÉS, SÉRIE DE PODCASTS INÉDITS… À RETROUVER SUR FRANCE INTER ET FRANCEINTER.FR

