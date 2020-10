La saison 4 de Dix pour cent est diffusée sur France 2 à partir du mercredi 21 octobre 2020.

En 4 saisons, Dix pour cent a su se hisser au rang des séries françaises dont tout le monde parle, des séries que l'on partage.

Première radio généraliste du service public, France Inter s’intéresse à tout et s’adresse à chacun. Éclectique, elle accueille toutes les disciplines, mélange les générations et cultive le goût de la découverte.

France Inter soutient le meilleur des séries, No man’s land sur Arte, Game of thrones et Watchmen sur OCS et les plus grands festivals comme Série Séries et Série mania.

Fidèle à ses engagements, elle accompagne à nouveau la série 10 pour cent.

Cette saison sera celle de toutes les audaces et de tous les dangers pour ASK, qui sous la direction d'Andréa et malgré les craintes de Gabriel, va recruter une nouvelle agent senior, Elise Formain, venue de chez Starmedia, pour le meilleur ou pour le pire.

Mais cette meuf, c'est Matthias en talons aiguille, c'est le diable s'habille en Prada, c'est Scar dans Le Roi Lion

Gabriel

Il paraît qu’elle a eu trois maris, un enfant de chaque et deux cents amants ; c’est une ogresse

Hervé

Dans ce dernier volet, la maison ASK brûle. Et c’est un divorce qui y a mis le feu. Celui de Mathias et Noémie avec les autres agents. Andréa, Mathias, Gabriel, Arlette, Hervé, Sofia et Camille vont devoir se battre pour la garde de leurs Talents. Et quels talents ! Charlotte Gainsbourg, Mimie Mathy, Franck Dubosc, Valéry Donzelli, José Garcia, Sandrine Kiberlain, Muriel Robin, Sigourney Weaver, Jean Reno, Xavier Beauvois, Tony Parker, Nathalie Baye...

►►► Saison 4 de 10 pour cent sur France 2 dès le 21 octobre 2020

Casting : Camille Cottin • Thibault de Montalembert • Grégory Montel • Liliane Rovère • Fanny Sidney • Nicolas Maury • Laure Calamy • Stéfi Celma • Assaad Bouab • Ophélia Kolb



Participations exceptionnelles : Charlotte Gainsbourg • Franck Dubosc • José Garcia • Sandrine Kiberlain • Sigourney Weaver • Jean Reno



Charlotte Gainsbourg • Franck Dubosc • José Garcia • Sandrine Kiberlain • Sigourney Weaver • Jean Reno Sans oublier : Anne Marivin • Stéphane Freiss • Mimie Mathy • Nathalie Baye • Muriel Robin • Marina Rollman • Guillaume Gallienne • Valérie Donzelli • Xavier Beauvois • Julie Gayet • Bernard Verley • Rayane Bensetti et le clin d'œil de Tony Parker !

