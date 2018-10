Une 3è saison, à découvrir dès mercredi 14 novembre sur France 2 à 21h.

Dix pour cent © Groupe France Télévisions France 2

France Inter adore la série Dix pour cent, l’une des meilleures séries françaises !

Soutien inconditionnel du cinéma tout au long de l’année, France Inter se diversifie et se dirige aujourd’hui vers des productions audiovisuelles de qualité.

C’est tout naturellement que France Inter devient partenaire de la série Dix pour cent pour cette 3è saison.

Les 2 premiers épisodes réalisés par Antoine Garceau et Marc Fitoussi ont été dévoilés en avant-première au Festival de la Fiction TV de la Rochelle, où Dix Pour Cent a remporté le prix de la meilleure série catégorie 52 minutes !

Toujours 6 épisodes au programme pour cette nouvelle saison et un casting de guests haut de gamme : Jean Dujardin, Monica Bellucci, Gérard Lanvin, Isabelle Huppert et Béatrice Dalle. Julien Doré reprendra également son propre rôle.

Dix pour cent / Groupe France Télévisions France 2

En saison 2, Hicham, nouveau patron brutal et envahissant, faisait irruption chez ASK. Cette saison, nos agents se rebiffent ! Andréa et Gabriel fomentent un possible départ en secret, tandis que Mathias aiguise ses armes pour s’imposer à la tête d’ASK. Continuant à jongler frénétiquement entre vie privée et professionnelle, nos agents vont mettre à l’épreuve leurs liens d’amitié et de solidarité… Et c’est en risquant l’explosion qu’ils vont réaliser à quel point ils ont besoin les uns des autres.

Dix pour cent / Groupe France Télévisions France 2

► Distribution

Réalisation : Antoine Garceau et Marc Fitoussi .

et . D'après une bible littéraire de Dominique Besnehard, Michel Vereecken, Julien Messemackers et Fanny Herrero .

et . Une série créée par Fanny Herrero .

. Une série produite par Dominique Besnehard - Michel Feller - Mon Voisin Productions - et Harold Valentin - Aurélien Larger -Mother Production.

Avec la participation de France Télévisions.