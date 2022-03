Les deux saisons en intégralité sur arte.tv dès le 31 mars et sur ARTE le jeudi à 20h55 du 7 avril au 19 mai 2022

En thérapie saison 2 Arte © Manuel Moutier

Après le succès de la saison 1, En Thérapie revient sur Arte avec trente-cinq épisodes inédits, ancrés dans un contexte tout récent, la sortie du premier confinement au printemps 2020.

Entourés d’une nouvelle équipe de scénaristes et de réalisateurs, Eric Toledano et Olivier Nakache approfondissent leur sujet, plus que jamais attentifs à l’éclosion de la parole dans le désordre ambiant.

EN THERAPIE Eric Toledano & Olivier Nakache / Manuel Moutier

Résumé : Cinq ans après les attentats du Bataclan, au lendemain du premier confinement, le psychanalyste Philippe Dayan (Frédéric Pierrot) accueille quatre nouveaux patients : Inès (Eye Haïdara), une avocate quadragénaire et solitaire, Robin (Aliocha Delmotte), un adolescent en surpoids victime de harcèlement scolaire, Lydia (Suzanne Lindon), une étudiante venue partager un sombre secret concernant sa santé et Alain (Jacques Weber), un chef d’entreprise pris dans une tourmente médiatique… Divorcé, attaqué en justice par la famille de l’un de ses anciens patients, le docteur Dayan se tourne vers Claire (Charlotte Gainsbourg), une analyste et essayiste de renom dont il espère le soutien pour son procès en cours.

EN THERAPIE Frédéric Pierrot / Manuel Moutier

Une nécessité du même ordre préside à cette nouvelle saison, située dans le contexte encore plus actuel de la pandémie, et précisément datée : au mois de mai 2020, à la sortie du «premier» confinement. Quel meilleur terreau pour une thérapie que cette période, avec ce qu’elle a impliqué d’introspection et de repli sur soi-même ?

La parole des patients se libère ainsi progressivement face à un Philippe Dayan dont la vie a changé. Confronté à des difficultés personnelles et professionnelles, le thérapeute cherche lui aussi des repères, et Frédéric Pierrot apporte à ce personnage une nouvelle épaisseur. Sous les regards attentifs des deux maîtres d’œuvre, entourés par les réalisateurs Emmanuelle Bercot, Agnès Jaoui, Arnaud Desplechin et Emmanuel Finkiel, les comédiens ont été invités à incarner toute la palette des émotions

Les personnages

Inès incarnée par Eye Haïdara

INES - Eye Haïdara / Manuel Moutier

Inès rencontre Philippe Dayan dans le cadre de l’affaire Adel Chibane : avocate, elle lui apporte son expertise dans la préparation de son procès. Il se trouve qu’il l’a croisée vingt-trois ans plus tôt lorsqu’il intervenait comme psychothérapeute au planning familial. À cette époque, après l’avoir consulté, elle avait décidé d’avorter. Aujourd’hui, à quarante ans, elle est célibataire et sans enfant. Entre son travail et ses parents, sa vie est sous contrôle, pourtant sa situation de femme seule l’interroge plus que jamais.

► Agnès Jaoui réalise les épisodes d’Inès

J’ai toujours pensé que la thérapie était une excellente école de scénario ! Une bonne séance de thérapie est un vrai film à suspense, à vivre comme à regarder.

Robin incarné par Aliocha Delmotte

ROBIN-Aliocha Delmotte / Manuel Moutier

Robin est le fils de Damien et Léonora (Pio Marmaï et Clémence Poésy), le couple que Philippe Dayan a eu en thérapie cinq ans plus tôt. Ses parents vivent aujourd’hui séparés. Il a du mal à accepter cette idée et se refuse à aller dormir chez son père. Robin a onze ans, il vient d’entrer au collège et voit son monde changer. La présence du Covid le préoccupe. Il est vif, sensible, et se pose beaucoup de questions.

► Eric Toledano & Olivier Nakache réalisent les épisodes de Robin

Une thérapie conduit souvent à questionner l’enfant qu’on a été. Là, on est avec l’enfant. Nous aimions beaucoup l’idée de concentrer le regard sur le fils de Léonora et Damien. C’était aussi une manière de renouveler notre approche mais également de faire le lien avec la première saison.

Lydia incarnée par Suzanne Lindon

LYDIA - Suzanne Lindon / Manuel Moutier

Lydia, vingt-deux ans, est étudiante en architecture. Elle vient voir Dayan après une expérience insatisfaisante avec une autre thérapeute. C’est une jeune fille décidée, à la fois enjouée et nerveuse, pleine de contradictions. Elle est en train de rompre avec son petit ami. Pendant le confinement, elle a appris une grave nouvelle.

► Arnaud Desplechin réalise les épisodes de Lydia

J’ai fait en sorte de prendre le point de vue du névrosé. Ne pas filmer Lydia comme si je savais ce qu’il y avait dans sa tête, mais le découvrir avec elle.

Alain incarné par Jacques Weber

DAYAN & ALAIN - Frédéric Pierrot - Jacques Weber / Manuel Moutier

Alain Abgrall est le directeur général d’une grosse entreprise de vente en ligne. Suite au suicide d’une salariée sous pression pendant la période du confinement, il fait face à un lynchage médiatique. Autoritaire et impatient, il attend de Philippe Dayan des conseils en communication afin de paraître plus « humain ». Mais la façade ne tarde pas à se fissurer : Alain s’inquiète pour sa fille partie aider des réfugiés en Grèce, et fait des crises d’angoisse qui remontent à la perte de son frère aîné.

► Emmanuelle Bercot réalise les épisodes d’Alain

Avec Jacques Weber, nous avons beaucoup répété en amont, ce qui a permis un vrai travail de dentelle et de précision, mais aussi d’amener le personnage au plus près de lui.

Claire incarnée par Charlotte Gainsbourg

CLAIRE-Charlotte Gainsbourg / Manuel Moutier

Claire Brunet est psychiatre et psychanalyste. Philippe Dayan vient la consulter pour les besoins de son procès. Il est méfiant et même un peu envieux, car elle a publié un livre qui a connu un certain succès pendant le confinement. Claire n’est pas intéressée par le rôle que veut d’abord lui assigner Dayan. Bien qu’il s’en défende, celui-ci est pétri de culpabilité, les séances glissent bientôt sur le terrain de la thérapie. C’est l’occasion pour Claire de découvrir qu’ils sont peut-être plus proches qu’elle ne le pensait.

► Emmanuel Finkiel réalise les épisodes de Claire

Charlotte Gainsbourg a endossé le costume de Claire avec une grande sensibilité. Elle incarne très naturellement l’autorité du psy, en y ajoutant une fragilité et un mystère qui la rendent complexe et intrigante. Elle lui a apporté de la poésie.

