A découvrir dès le 18 septembre sur Arte.tv et en fin d’année 2020 sur Arte

No Man's land - Arte © Sife Elamine

La série No Man’s Land est un voyage de France jusqu’en Syrie en passant par la Grande-Bretagne et l’Égypte, une fresque qui mêle espionnage, guerre et drame familial.

No Man’s Land nous entraîne dans la quête, en plein conflit syrien en 2014, année marquée notamment par l’expansion de l’État Islamique, et aux côtés des combattantes kurdes, d’un jeune Français à la recherche de sa sœur présumée morte.

No man's land - Arte / Sife Elamine

No man's land - Arte / Sife Elamine

Le parcours d’Antoine à la recherche de sa sœur aux côtés d’un bataillon de combattantes kurdes, mais aussi celui de trois jeunes Anglais engagés dans le djihad, nous permet d’approcher, de l’intérieur, des mondes méconnus.

No man's land - Arte / Sife Elamine

No man's land - Arte / Sife Elamine

Derrière la violence des affrontements se dessinent les trajectoires de femmes et d’hommes qui ont décidé, pour diverses raisons, de transformer radicalement leurs vies. L’intrigue, qui progresse entre présent et passé à la manière d’un puzzle, fait remonter à la surface chacune de leur zone d’ombre. No Man’s Land, réflexion sur l’engagement fondée sur une approche très documentée, dessine aussi, en miroir, un portrait de notre époque.

No man's land - Arte / Sife Elamine

No man's land - Arte / Sife Elamine

Un regard singulier et intime sur les événements tragiques aux répercussions mondiales que connaît cette région du monde pour se rendre compte dans toute sa complexité de la réalité de la vie quotidienne des soldats de l’État Islamique, du combat, loin de toute idéalisation, des femmes Kurdes au sein de l’armée de libération, du jeu cynique des agents secrets qui manipulent des informateurs au mépris de leurs vies et enfin, de l’évolution d’un conflit dont rien ne laissait soupçonner la durée ni l’ampleur.

No man's land - Arte / Sife Elamine

Dotée d’un casting international, dont les français Félix Moati, Mélanie Thierry et Souheila Yacoub (Les sauvages), la série créée par Maria Feldman, Eitan Mansuri, Amit Cohen et Ron Leshem est le fruit d’une collaboration entre des talents français et la fine fleur de la télévision israélienne.

►►► Distribution

Une série de Maria Feldman, Eitan Mansuri, Amit Cohen.

Avec Félix Moati, Mélanie Thierry, Souheila Yacoub...

(FRANCE/ISRAËL/BELGIQUE, 2020)

Sources Arte