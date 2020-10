Diffusée sur OCS dès le 26 octobre 2020

The Undoing © 2020 Home Box Office, Inc. All rights reserved. © HBO ® and all related programs are the property of Home Box Office, Inc.

Après « No man’s land » diffusée en septembre sur la plateforme ARTE et « Dix pour cent », la série française tant attendue sur France 2 à partir du 21 octobre, toutes deux en partenariat avec France Inter, c’est la série « The Undoing », diffusée sur OCS dès le 26 octobre, qui fait l’événement.

Genre télévisuel dominant de notre époque, les séries constituent des référents culturels, sociaux et générationnels que les émissions de France Inter souhaitent interroger, questionner, analyser, notamment dans les émissions de pop culture d’Antoine de Caunes « Popopop » et médias de Sonia Devillers « L’instant M » ou l’émission 100% séries de Xavier Leherpeur « Une heure en séries ». France Inter, pleinement ancrée dans son époque, s’engage de même pour la BD et le roman graphique ou le rap et les musiques urbaines qui sont autant de passerelles pour interagir avec tous les publics.

Ces dernières saisons, France Inter a soutenu un grand nombre de séries qui font l’unanimité auprès du public et de la critique. La station a en effet accompagné « Vinyl» de Martin Scorsese, l’ultime saison de « Game of Thrones », diffusée sur OCS ou encore « Jeux d’influence » de Jean-Xavier de Lestrade sur Arte.

Grace Reinhart Sachs, thérapeute spécialisée dans les relations de couple, mène l’existence dont elle a toujours rêvé. Son époux, Jonathan, est un onco-pédiatre sensible et leur fils Henry, 12 ans, un garçon studieux. Très investie dans le travail qu’elle effectue auprès de ses patients, Grace est sur le point de publier un essai, « Vous auriez dû le savoir », dans lequel elle met les femmes en garde : si elles écoutaient attentivement les hommes et se fiaient à leur intuition dès la première rencontre, elles éviteraient bien des déconvenues.

Or, à quelques semaines de la parution, une femme est assassinée et le mari de Grace disparaît. Peu à peu, elle réalise que l’homme qu’elle pensait connaître parfaitement n’est peut-être pas celui qu’elle croyait… Son intuition l’aurait-elle trahie ?

Episode 1 : “The Undoing”

Diffusion le lundi 26 octobre à 21:00 sur OCS City en US 24 : Grace Fraser (Nicole Kidman) est intriguée par une jeune mère à l’école de son fils. Une tragédie vient alors bouleverser le quartier et fait la une des journaux. Écrit pour la télévision par David E. Kelley ; Réalisé par Susanne Bier

Episode 2 : “The Missing”

Diffusion le lundi 2 novembre à 21:00 sur OCS City en US 24 : Après avoir cherché refuge dans la maison de son père, Grace (Nicole Kidman) est interrogée par des enquêteurs de plus en plus suspicieux à son égard… Écrit pour la télévision par David E. Kelley ; Réalisé par Susanne Bier

Episode 3 : “Do No Harm”

Diffusion le lundi 9 novembre à 21:00 sur OCS City en US 24 : Grace (Nicole Kidman) entend la version des faits exposée par Jonathan (Hugh Grant) et se retrouve suivie par un proche d’Elena (Matilda De Angelis). Écrit pour la télévision par David E. Kelley ; Réalisé par Susanne Bier

Episode 4 : “See No Evil”

Diffusion le lundi 16 novembre à 21:00 sur OCS City en US 24 : Alors que Haley _(Noma Dumezweni) commence à façonner le récit de l'affaire, Franklin (Donald Sutherland_) mets tout en œuvre pour aider sa famille. Écrit pour la télévision par David E. Kelley ; Réalisé par Susanne Bier

Episode 5 : “Trial by Fury”

Diffusion le lundi 23 novembre à 21:00 sur OCS City en US 24 : Au premier jour du procès, l'accusation présente des preuves choquantes, tandis que la défense met en doute l'enquête policière. Plus tard, Henry (Noah Jupe) divulgue un secret à Grace (Nicole Kidman). Écrit pour la télévision par David E. Kelley ; Réalisé par Susanne Bier

►►► Distribution

Casting

Nicole Kidman, Hugh Grant, Edgar Ramirez, Ismael Cruz Cordova, Matilda De Angelis, Lily Rabe, Noma Dumezweni, Noah Jupe, Sofie Gråbøl and Donald Sutherland.

Crédits

Réalisée par Susanne Bier (à qui l’on doit les films « Brothers » et « Birdbox ») ; créée et adaptée pour la télévision par David E. Kelley (également créateur d’« Ally Mc Beal » et « Big Little Lies »), également showrunner.

La série est produite par Susanne Bier, David E. Kelley par David E. Kelley Productions, Nicole Kidman et Per Saari par Blossom Films, Bruna Papandrea par Made Up Stories, Stephen Garrett et Celia Costas.

La série est basée sur le roman « Vous auriez dû le savoir », de Jean Hanff Korelitz.

►►► En diffusion à partir du 26 octobre en US 24 sur OCS