France Inter LA radio des séries

Marina Hands (Elvira) / Mathieu Demy (Patrick) - Mytho © ARTE

Après Vinyl de Martin Scorsese sur OCS, Dix pour cent de Fanny Herrero sur France 2, Jeux d’influence de Jean-Xavier de Lestrade sur ARTE et l’ultime saison de Game of Thrones sur OCS, France Inter poursuit sa politique de partenariat sur les séries et s’associe une nouvelle fois à ARTE dès jeudi 10 octobre pour Mytho.

Entre comédie subversive et drame, Mytho est une série signée Anne Berest et Fabrice Gobert, portée par Marina Hands et Mathieu Demy.

Se sentant transparente aux yeux des siens, une mère de famille invente un énorme mensonge pour attirer l’attention.

Qui n’a jamais menti (même par omission) pour se faire valoir aux yeux des autres ?

Mytho met en scène une version extrême de cette faiblesse humaine pour brosser le portrait d’une femme en quête d’elle-même et développer une réflexion originale sur les liens familiaux.

Le scénario d’Anne Berest donne à Fabrice Gobert l’occasion de retrouver les banlieues pavillonnaires qu’il avait explorées dans son premier long métrage, Simon Werner a disparu, et dont il scrute les ambiguïtés avec brio. Décors, musique, personnages… : _Mytho_nous transporte dans un univers romanesque à la croisée des genres, qui interroge notre besoin de fiction.

Entourée d’une galerie de personnages attachants et un brin décalés (Patrick, incarné par Mathieu Demy, en tête), Marina Hands montre une nouvelle fois l’étendue de son talent, aussi émouvante en femme dépassée par les événements qu'en héroïne affirmant sa liberté.

Source Arte

►►► Distribution :

Réalisation : Fabrice Gobert

Scénario : Anne Berest

Production : Unité de Production ARTE France

Avec : Marina Hands (Elvira) / Mathieu Demy (Patrick) / Marie Drion (Carole) / Jérémy Gillet (Sam) / Zélie Rixhon (Virginie) / Jean-Charles Clichet (Jeff ) / Julia Faure (Isa ) / Linh-Dan Pham (Brigitte ) / Andrea Roncato (Nonno ) / Marceau Ebersolt (Niklas) / Yves Jacques (Mr. Brunet) / Maud Wyler (Jane Vidal)

La série Mytho a triomphé lors du dernier Festival Séries Mania. Arte propose cette série en 6 épisodes avec une diffusion télé dès jeudi 10 octobre avec une mise en ligne le 3 octobre, une semaine avant, en intégralité, sur la plateforme d’Arte.

ALLER + LOIN

Que vaut "Mytho", série française en compétition officielle au festival Séries Mania ?par Mariel Bluteau et Benoît Lagane sur franceinter.fr le 27 mars 2019

► France Inter sera également partenaire des séries :