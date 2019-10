France Inter LA radio des séries… «Nous ne sommes personne. Nous sommes tout le monde. Et nous sommes invisibles »…

WATCHMEN © OCS

Après Vinyl de Martin Scorsese sur OCS, Dix pour cent de Fanny Herrero sur France 2, Jeux d’influence de Jean-Xavier de Lestrade et Mytho de Anne Berest et Fabrice Gobert sur ARTE ainsi que de l’ultime saison de Game of Thrones sur OCS, France Inter poursuit sa politique de partenariat sur les séries et s’associe une nouvelle fois à OCS pour la diffusion française de la série Watchmen le 21 octobre 2019.

A cette occasion, France Inter lance une nouvelle collection de podcasts originaux Blockbusters dirigée par Frédérick Sigrist. Le premier épisode, sorti mardi 15 octobre, vous plongera dans l’univers fantastique des Watchmen, adapté du roman culte d’Alan Moore : sa création, son histoire, sa légende, ses personnages, ses différentes versions, les tentatives de suite et la nouvelle série d'HBO, diffusée sur OCS.

Watchmen est une série très attendue réalisée par Damon Lindelof, l’homme fort des séries Lost et The Leftovers. Contrairement au film de Zack Snyder, il situe son intrigue à notre époque et non durant la Guerre froide. Watchmen décrit une réalité alternative où les super-héros sont considérés comme hors-la-loi à cause de leurs méthodes violentes. En 2019, le monde n’a toujours pas internet. Le président actuel est à la Maison Blanche depuis 1992 et n'est autre que le président Robert Redford. Grâce à Richard Nixon qui a aboli les limites des mandats présidentiels au cours de sa présidence précédente, Redford est resté en fonction jusqu’en 2019, l’année durant laquelle se déroule la série.

Selon Lindelof, il s'agit de s'interroger sur : « ce qui se passe si un homme blanc bien intentionné est président trop longtemps ».

►►► Extrait :

Une salle menaçante remplie d'hommes en cagoules grises, avec des images de Rorschach, reproduisant le visage du héros costumé qui a animé la série originale. Tout comme la série Dark Knight, un groupe de justiciers a été inspiré par ses exploits.

- Nous ne sommes personne. Nous sommes tout le monde. Et nous sommes invisibles », déclare l'un des chefs du groupe masqué.

Alors que l'homme masqué chante "tic tac", quelqu'un tape sur une montre de poche qui s'est arrêtée quelques minutes avant minuit. Le chant, lui, se poursuit tout au long de la bande-annonce, le son de l'horloge est omniprésent.

Puis Judd (Don Johnson) déclare :

- Nous nous sommes convaincus qu'ils étaient partis mais ils étaient en train d'hiberner.

La voix d'un autre homme murmure :

- Ils sont venus pour tout le monde.

Tic Tac...

►►► Distribution

Réalisé par Damon Lindelof

Adapté du comics d' Alan Moore

Avec J eremy Irons, Regina King, Don Johnson et... Robert Redford…

En partenariat avec OCS

► Blockbusters de Frédérick Sigrist, un podcast à retrouver une fois par semaine, tous les mardis : une immersion totale dans les grands succès du cinéma, de la littérature, des albums BD et des comics, des séries inoubliables…