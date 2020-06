Le Festival d’Annecy et Mifa 2020 : une année exclusivement en ligne pour rassembler tous les professionnels et passionnés d’animation, dès le 15 juin

Festival international du film d'animation © Annecy 2020

France Inter, depuis de nombreuses années déjà, soutient et labellise le meilleur des films d’animation français ou étrangers comme Persepolis de Marjane Satrapi et Vincent Paronnaud, Le vent se lève de Hayao Miyazaki, Fantastic Mister Fox de Wes Anderson, Ma vie de courgette de Claude Barras, J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin (Prix Cristal du long métrage et prix du public du festival d'Annecy, édition 2019)…

J'ai perdu mon corps de Jérémy Clapin / XILAM ANIMATION

C’est tout naturellement qu’elle accompagne, cette année encore, le Festival International du Film d’Animation d’Annecy, qui se tiendra online du 15 au 30 juin en proposant des courts et longs métrages en compétition mais aussi des films de télévision, des films de fin d’études et des œuvres en réalité virtuelle avec de nombreuses avant-premières et exclusivités.

ANNECY FESTIVAL / K Pauli

Dès le samedi 6 juin, dans On n’arrête pas l’éco, Yves Decaens recevra Mickaël Marin, directeur du festival pour aborder l’avenir du cinéma durement touché en cette période de crise sanitaire.

Le lundi 15 juin, Antoine de Caunes dans son émission déjà culte Popopop aura pour invités Julie Gayet, membre du jury de l’édition 2019 du festival, et le vendredi 19 juin, Rémi Chayé, en compétition officielle de cette édition 2020 pour Calamity, une enfance de Martha Jane Cannary.

En 60 ans d’existence, le Festival International du Film d’Animation d’Annecy est devenu le rendez-vous de la communauté mondiale du cinéma d’animation. Véritable tremplin pour des générations d’artistes, Annecy est aussi un formidable générateur d’émotions cinématographiques. Célébrer le travail des réalisateurs et des réalisatrices, continuer à faire découvrir la richesse et la diversité de cet art guident depuis plusieurs semaines le travail d’une équipe qui a le cinéma d’animation chevillé au cœur. De cette passion, et fort du soutien de nos partenaires, est née le projet d’un Festival d’Annecy en ligne qui fera la part belle aux découvertes, aux échanges afin d’accompagner un secteur qui porte haut les couleurs du cinéma et de l’audiovisuel en France et à l’étranger.

Au nom de toute l’équipe du Festival d’Annecy, je ne peux que remercier France Inter pour son soutien indéfectible d’autant plus indispensable en ce moment et saluer le travail des équipes d’une radio qui fait honneur service public. Grâce à elle, le Festival d’Annecy sera bien présent cette année, en ligne et sur les ondes !

Mickaël Marin, directeur du festival

ANNECY FESTIVAL / A. Lecroq

Le Festival international du film d’animation d’Annecy vous propose un accès inédit à ses contenus pour l’édition 2020. Que vous soyez passionnés d’animation, amateurs, professionnels ou grand public, vous pourrez du 15 au 30 juin bénéficier de l’offre Festival de l’Annecy 2020 Online et profiter du meilleur de l’animation. Tous les contenus seront rassemblés sur une plateforme dédiée qui vous permettra de les regarder depuis chez vous !

The One-Minute Memoir / GRATZFILM