L'acteur britannique Dave Prowse, qui a incarné le personnage de Dark Vador dans la première trilogie de la saga Star Wars est mort à l'âge de 85 ans. Sa stature se cachait sous le costume du méchant incarnant la force obscure, mais il a eu d'autres visages dans l'histoire du cinéma.

Dave Prowse © Getty / .

Haltérophile devenu acteur, Dave Prowse avait décroché le rôle de Dark Vador grâce à sa carrure - il mesurait près deux mètres. Toutefois, en raison de son accent de l'ouest de l'Angleterre, George Lucas avait jugé plus approprié de faire entendre la voix d'un autre comédien pour faire parler le grand méchant de saga Star Wars, à savoir James Earl Jones. De même lorsque l'un des épisodes dévoile le visage du héros obscur, ce n'est pas le sien qui apparait, et de plus, c'est également à d'autres que sont confiés les combats au sabre. Prowse est donc resté la silhouette inoubliable et imposante de Vador pendant les trois premiers épisodes.

Il avait représenté l'Angleterre en haltérophilie pour les jeux du Commonwealth au début des années 1960, et sa corpulence lui a donné une carte de visite pour embrasser une carrière de comédien, car Dark Vador ne fut son seul emploi dans le cinéma.

L'homme à tout faire dans "Orange Mécanique"

Toujours dans le monde des grands méchants, c'est dans "Orange Mécanique" qu'on le retrouve en 1971 sous le nom de Julian. Mais là, personne ne le redoute vraiment, Julian est l'homme à tout faire de l'écrivain F. Alexander, l'une des victimes d'Alex DeLarge, joué par Malcolm McDowell. Ainsi retrouve-t-on ce dernier dans les bras du très costaud Prowse.

Dans Orange Mécanique, Malcolm McDowell est dans les bras de David Prowse © Getty / Warner Bros./Archive Photos

Le monstre de Frankenstein

Dans deux films il est le monstre du diabolique Frankenstein. C'est le cas dans un des films de la saga James Bond, "Casino Royale" en 1967, mais il n'y est pas crédité. Ensuite, il incarne ce rôle dans "Les Horreurs de Frankenstein", pour le cinéaste Jimmy Sangster en 1971. Ce dernier film a été un flop commercial.

Le monstre, interprété par David Prowse dans "Les horreurs de Frankenstein" de Jimmy Sangster © AFP / .

Un complice de Benny Hill

Prowse a participé à deux reprises à l'émission comique The Benny Hill Show. On le voit notamment dans un sketch où on le voit en slip rouge dans l'épisode appelé "Ye old Wishing Well".