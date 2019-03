HBO a publié le 6 mars la bande annonce de l'ultime saison de "Game of Thrones" et la communauté de fans se perd en conjecture, la toile s'embrase comme souffle de dragon pour deviner ce qui va arriver. Et ce n'est pas Kit Harington, invité d'Antoine de Caunes et Charline Roux, qui nous a aidé à y voir plus clair.

Comme Jon Snow (Kit Harrington) et Daenerys Targaryen (Emilia Clarke), vous cherchez vers l'horizon le dénouement de la saison 8 de "Game of thrones" ? © HBO

Attention, si vous n’avez jamais regardé la série, lu le livre et que vous en avez l’intention, ou que vous êtes tout simplement en retard : passez votre chemin. Sinon, bonne lecture à vous.

Voilà, nous y sommes presque : le 14 avril prendra fin la série Game of Thrones inspirée de l'oeuvre de George R. R. Martin.

Une série qui a passionné et passionnera encore un long moment les fans du monde entier. La chaîne HBO, qui produit et diffuse, a publié le 6 mars la bande annonce finale et depuis la communauté des fans cherche à deviner le dénouement avant la diffusion. Un exercice pourtant bien difficile puisque bon nombre de rebondissements sanglants ont pris de court les spectateurs de la série. À titre d'exemple, l'avant-dernier épisode de la saison IV, Les noces pourpres, avait été un des plus commentés et avait choqué certains.

Kit Harington et la fin de "Game of Thrones"

Le joueur de Manchester United, Paul Pogba lui même s'est essayé à faire parler Kit Harington (alias Jon Snow et désormais alias Aegon Targaryen). Dans un post Instagram, le joueur s'est pris en selfie avec le comédien, en laissant un commentaire sibyllin : "You don't know nothing" et faisant référence à la réplique d'Ygritte à Jon Snow, y ajoutant une négation que se traduirait littéralement par "Tu ne sais pas rien".

Invité de Popopop, celui qui incarne le Roi du Nord a subi les assauts de questions de notre intervieweuse de choc, Charline Roux.

Nous avons discuté avec Paul Pogba, et il me demandait ce que je ressentais à l'idée de finir Game of Thrones et je lui ai répondu que c'était un peu comme pour un joueur de foot. J'ai commencé la série, j'avais 21 ans. Elle se termine alors que j'ai 32 ans. J'ai été mis dans la lumière, un peu comme un joueur de Manchester United...

Et à la question "est-il heureux ou anxieux d'abandonner son personnage ?", il répond :

Je suis content et soulagé d'en avoir fini avec Jon Snow.

Kit Harington n'est pas sûr de finir en meilleur forme qu'un joueur professionnel d'ailleurs, rapport aux quelques combats à l'épée qu'il a dû pratiquer pendant ces années de tournages. Et quand Charline Roux lui demande si les gens lui donnent régulièrement la célèbre réplique : "You know nothing Jon Snow", il répond :

On me le dit souvent… Si les gens pouvaient arrêter de me dire ça, ça me rendrait vraiment heureux.

Même s'il venait pour la promotion du nouveau film de Xavier Dolan, il ne put échapper à LA question qui brûle les lèvres de tous ces impatients : qui va s’asseoir sur le trône de fer ? Vous vous en doutez… Kit Harington n'a rien révélé :

No comment. Tout ce que je dis, même si c'est une blague, va être pris sérieusement donc je ne dis rien. J'ai fait des blagues sur le sujet précédemment et ça m'a attiré des soucis.

Le 6 mars, Kit Harington chez Stephen Colbert avouait néanmoins :

J’ai été choqué et surpris par la manière dont certains événements se produisent. Et puis j’ai pleuré un bon coup. J’ai pleuré. Oui, j’ai pleuré.

Lean Headey (alias Cersei Lannister) disait dans le HuffPost US avoir mal vécu la fin de l'aventure :

Quand je suis partie [du tournage] et que je suis montée dans la voiture, j'ai fondu en larmes et j'ai été... dévastée

Quand aux deux showrunners de la série, D.B Weiss et David Benioff, ils déclaraient le 4 mars dans Entertainement Weekly que :

Cela fait 11 ans que nous travaillons sur cette série et nous savons aussi que, peu importe ce que nous faisons, même si on arrive à réaliser la version optimale, un certain nombre de fans vont détester.

La fin de la saison 7

Une chose est certaine. Depuis le début, la série nous le "chante" : c'est l'histoire du feu et de la glace. À vous de voir ce que vous voulez y mettre : le Roi du Nord et la reine des dragons, le monde des vivants contre celui des morts mené par le Roi de la Nuit, le Dieu de la Lumière contre les ténèbres… À vous de voir.

Autre chose certaine : la saison 7 nous laissait sur différents points cruciaux :

On apprend de la bouche de Samwell Tarly et Bran Stark les origines et le vrai nom de Jon Snow : Aegon Targaryen, qui est donc le neveu de Daenerys Targaryen, la mère des dragons et prétendante au trône de fer.

La tante et le neveu, qui ne sont pas encore au courant de leur lien de parenté, sont devenus amants. Mais pas d'inquiétudes, la pratique est courante dans la famille Targaryen qui souhaite garder sa lignée "pure" (rappelez-vous, Daenerys au début de la série devait épouser son frère Viserys)

Leur union n'est pas très bien vue par la Main de la Reine Daenerys, Tyrion Lannister, qui semble très épris d'elle également comme quelques autres chevaliers de son entourage.

Les sœurs Stark, Sansa et Arya, ont repris la main sur le Winterfell et écarté le perfide Lord Baelish (aka Littlefinger) d'une façon assez radicale.

Theon Greyjoy semble s'être débarrassé de sa peur et part libérer sa sœur Yara des griffes de son oncle Euron.

Le Roi de la Nuit lui, est en position de force. Il a volé un dragon à Daenerys, et avance vers le sud. Il a franchi le mur avec une armée de morts-vivants qui semble invincible : les Marcheurs blancs.

Quant à la Reine Cersei Lannister, elle reste seule à Port Réal avec pour seule compagnie son protecteur Gregor Clegane (... ou ce qu'il en reste) pour tenir son fragile royaume. Son frère et amant Jaime semble être parti pour rejoindre la coalition des vivants, prête à lutter contre les Marcheurs blanc au Nord. Un événement que n'aurait pas renié Tolkien...

Voilà pour les certitudes. Pour les analyses de la bande-annonce, d'autres, comme Captain Popcorn, se sont chargés de la disséquer pour tenter de découvrir des indices comme le ferait Indiana Jones décryptant une carte...

Les livres nous en disent-ils plus ?

Et ne cherchez pas dans les livres de George R.R. Martin des réponses. La saga du Trône de fer est suspendue pour l'instant au tome 5, publié en France en 2012 (qui correspond environ jusqu'à la cinquième saison de la série télévisée). L'écrivain a laissé la série partir devant, explorer des voies qui ne seront peut-être pas les mêmes sur papier.

D'ailleurs, l'auteur n'a pas lu le script de la dernière saison. Il avait arrêté de collaborer depuis la saison 4 et avoué à Entertainement Weekly que ses sentiments étaient partagés sur le sujet et qu'il aurait bien aimé finir les livres avant la série. Si la conclusion de celle-ci s'avérait décevante à ses yeux, le père de la saga serait alors libre de proposer aux fans une fin alternative.

En attendant la saison 8

En attendant donc l'ultime saison et ses six épisodes de 90 minutes, vous pouvez bien sûr regarder à nouveau les sept saisons précédentes ou vous plonger dans les livres pour y chercher des indices, mais aussi ré-écouter :

► Blockbuster de Frédérick Sigrist du 10 juillet 2017 : Le Trône de fer (GOT) : oeuvre féministe ou rétrograde ?

► La marche de l'Histoire de Jean Lebrun du 14 avril 2015 consacrée à Game Of Thrones

► Apprendre le Dothraki, langue des fougueux cavaliers d'Essos

► Revoir un des nombreux détournements de la série...