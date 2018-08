L'acteur Gérard Depardieu fait l'objet d' une enquête préliminaire pour viols et agressions sexuelles. Une plainte a été déposée par une jeune comédienne de 22 ans. L'acteur "conteste absolument" les faits qu'elle dénonce selon son avocat.

Gérard Depardieu, lors du Festival du Film International de Bruxelles © AFP / THIERRY ROGE / BELGA

Une jeune femme a porté plainte lundi dernier dans le sud de la France à Lambesc dans une Brigade de Gendarmerie des Bouches-du-Rhône. Gérard Depardieu l’aurait agressé sexuellement et violé les 7 et 13 août dernier dans l’un des domiciles parisiens de l’acteur.

Elle a porté plainte à Lambesc car certains de ses proches résident dans la région. Ce sont des gendarmes, qui les premiers, ont recueilli son témoignage et enregistré sa plainte.

La jeune femme connaissait Gérard Depardieu avant ces faits présumés par l’intermédiaire de son père. L’acteur l’aurait régulièrement conseillée pour aider sa future carrière de comédienne.

Après le parquet d’Aix-en-Provence, c’est désormais le parquet de Paris qui est saisi de cette plainte dans le cadre d’une enquête préliminaire. Ce sont des policiers qui dépendent du 36 quai des Orfèvres qui vont devoir vérifier la réalité des accusations portée contre le célèbre acteur.

La jeune femme sera probablement réentendue par les enquêteurs parisiens pour préciser son témoignage et les circonstances exactes de sa relation avec l’acteur.

L'avocat de Gérard Depardieu, maitre Hervé Témime se dit convaincu de l'innocence de son client.

"Gérard Depardieu conteste absolument toute agression, tout viol", selon Hervé Temime. "J'ai été informé par des journalistes dès le 28 août, ce qui est totalement anormal et je regrette le caractère public de cette procédure. Je suis convaincu de son innocence et convaincu qu'il sera exonéré de toute responsabilité. Il subit un préjudice irréparable du fait de la diffusion de telles accusations, et il est évident que son innocence sera établie à la suite de l'enquête".

0'44 Me Hervé Témime : "Gérard Depardieu sera exonéré de toute responsabilité" Par Laurent Doulsan

Malaise dans le cinéma français

Dans le milieu du cinéma, le réalisateur Dominique Besnehard a émis des doutes sur l'accusation et apporté son soutien au comédien, "un personnage rabelaisien, baroque mais aussi attentionné". "À quel moment ces apprenties comédiennes arrivistes vont elles cesser de proférer des accusations pour se faire connaître", a-t-il écrit sur sa page Facebook.

Cette plainte contre l'acteur français intervient après une série d'affaires ayant touché, en premier lieu, des célébrités du monde du cinéma dans le sillage de l'affaire qui a visé le producteur américain Harvey Weinstein en octobre 2017. En France, l'acteur et metteur en scène de théâtre Philippe Caubère fait l'objet d'une enquête depuis le mois d'avril, après la plainte pour viol d'une comédienne et ancienne militante Femen. Il dément l'accusation et les investigations se poursuivent.

Le réalisateur Luc Besson est lui aussi visé depuis mai par une enquête après la plainte d'une comédienne et mannequin de 27 ans qui l'accuse de l'avoir violée dans un hôtel à Paris.