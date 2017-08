Deux frères pris dans la tourmente, à peine quelques heures après une tentative de braquage avortée dans le Queens...

Good Time de Josh et Benny Safdie © Ad Vitam Distribution

Un braquage qui tourne mal… Connie réussit à s’enfuir mais son frère Nick est arrêté. Alors que Connie tente de réunir la caution pour libérer son frère, une autre option s’offre à lui : le faire évader. Commence alors dans les bas-fonds de New York, une longue nuit sous adrénaline.

Good Time © Ad Vtam distribution

Pour leur cinquième long-métrage, les deux frères Josh et Ben Safdie (MAD LOVE IN NEW YORK, LENNY AND THE KIDS) s’aventurent à nouveau dans les quartiers mal famés de leur New York natal.

Good Time © Ad Vitam distribution

Dans la lignée de leur série de films de gangsters initiée en 2008 par THE PLEASURE OF BEING ROBBED, les frères Safdie enrichissent leur galerie d’attachants voyous new-yorkais, de marginaux, de sociopathes, de toxicos, de délinquants, de bons à rien et de ratés- tout en soulignant l’improbable liberté que procure le tumulte d’une existence à la dure, qui ne se vit que dans l’instant. En dirigeant pour la première fois des acteurs réputés, comme Robert Pattinson, Jennifer Jason Leigh ou Barkhad Abdi, les réalisateurs donnent une puissance inédite à leur mise en scène.

Good Tme © Ad Vitam distribution

À travers des images très urbaines, GOOD TIME évoque les trajectoires respectives de Connie et Nick au cours d’une nuit dans les bas-fonds new-yorkais. Infatigable, Connie tente désespérément de les arracher à l’existence sordide et mortifère qu’ils mènent sous la garde d’une grand-mère d’origine grecque, incapable de parler un mot d’anglais. Désireux de faire découvrir à son frère, handicapé mental, des situations de la vie “normale”, Connie entraine Nick dans le braquage d’une banque qui se déroule dès les premières minutes du film. Le visage dissimulé par des masques en caoutchouc, ils tentent de s’enfuir avec 20 000 dollars en liquide, mais un incident imprévu fait capoter tous leurs plans. GOOD TIME devient alors le récit effréné de leurs efforts pour échapper au système.

GOOD TIME est porté par la prestation très réaliste de Robert Pattinson, et offre à l’acteur son rôle le plus complexe à ce jour, celui de Connie. Une fois le scénario finalisé, le lien fraternel entre les deux protagonistes est devenu le fil conducteur du film, jusque dans les choix de casting. Ben Safdie a décidé de jouer lui-même le rôle de Nick.

Source Ad Vitam distribution

Good Time © Ad Vitam distribution

Good Time © Ad Vitam distribution

Good Time © Ad Vitam distribution