Après "Le dernier duel" qu'ils avaient unanimement salué, les critiques n'ont pas du tout aimé le dernier Ridley Scott qui n'est autre selon eux qu'un "navet sans dramaturgie, caricatural, ringard, abyssal de bêtises, totalement faux, horriblement mal écrit, mal joué, dévitalisé, gâché, ennuyeux et grotesque…"

Affiche du film "House of Gucci" de Ridley Scott avec Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jared Leto et Jeremy Irons (2021) © Universal Pictures

Le film présenté par Jérôme Garcin.

Deux mois après "Le dernier duel", le cinéaste de 83 ans remet ça avec une ribambelle de vedettes (Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Salma Hayek, Jeremy Irons, Al Pacino). Un docu drama où, en 1995, Maurizio Gucci, l'héritier du fondateur de Gucci, est assassiné (Adam Driver). Sa femme Patrizia Reggiani, surnommée bientôt "La Veuve noire" (Lady Gaga) a commandité ces meurtres, avant qu'il ne se remarie avec Paola (Camille Cottin), afin de pouvoir toucher une part de son héritage.

Xavier Leherpeur : "un navet sans dramaturgie, caricatural, abyssal de bêtises"

"Les navets ça existe aussi chez Ridley Scott et ce film figure en très bonne place dans cette filmographie de la honte… C'est de la contrefaçon, tout est faux, c'est impressionnant…

On a l'impression que le scénario n'est jamais au bon endroit malgré une vraie histoire à fouiller où, évidemment, il y avait moins de place pour Lady Gaga, pour la Veuve noire qui est la tête d'affiche, donc il fallait lui ménager quelques scènes qu'elle prend jusqu'à la dernière goutte. Je pense à cette scène lors du procès, lorsqu'on lui rappelle son premier nom, elle formule à ce moment-là un "non… Gucci…" accompagné d'une grimace qui dure 3-4 minutes parce qu'elle sait que c'est le plan final et qu'elle est la vedette du film… Là on a juste envie de lui demander si elle n'a pas un problème… Qu'il faudrait peut-être aller consulter…

C'est abyssal de bêtises

Ils parlent avec des accents italiens de pacotille. Ils ont dû prendre des cours auprès d'un fou italien à Hollywood qui leur a donné quelques trucs… De temps en temps, ils glissent des mots italiens pour faire genre… Comme ça au moins pas besoin de sous-titrer plus qu'il n'en faut…

La dramaturgie n'est jamais là

Il y a deux scènes qui ont fait ma joie… La première : quand il est au volant, qu'il ne veut pas aller à New York et elle lui fait une pipe… Scène suivante : ils sont à New York… après une simple pipe ! La dernière scène qui me fait mourir de bonheur, c'est quand elle revient dans la maison et qu'elle va dégager Camille Cottin. Là, elle l'étreint…"

C'est tellement caricatural, ringard, qu'on se dit qu'il a loupé son sujet

Sophie Avon : "C'est horriblement mal joué"

"Je n'ai rien aimé, mais rien… Alors qu'il y avait tout pour faire un truc magnifique : la dynastie, la malédiction des dynasties, l'amour, la passion, Tom Ford… et je ne sais pas ce qui se passe…

C'est mal écrit, c'est mal joué. Rien ne va.

Je veux bien croire que les Gucci entre eux pouvaient se parler anglais mais là, entendre parler des Américains qui se forcent à prendre un accent italien pour faire vrai, ça fait faux… C'est une falsification totale".

C'est tellement horrible qu'on ne peut pas y croire de la première seconde à la dernière.

Nicolas Schaller : "c'est plus du gâchis que du Gucci"

"Souvent, quand il va en Italie, Ridley Scott essaie de faire quelque chose d'un peu bouffon, d'un peu grotesque, un côté dell'arte sauf que, là, on a l'impression qu'il n'était pas là pendant le tournage, qu'il a filmé les répétitions direct et qu'il les a montées les unes après les autres…

Tout est dévitalisé.

Les dialogues sont tellement plats, je pense à Jared Leto qui est complètement à côté dans chaque scène, totalement bouffon. La mise en scène ne le prend pas en charge du tout… J'étais ravi de revoir Al Pacino, mais on a l'impression qu'il se démène comme il peut avec ce qu'on lui donne. On a l'impression que Ridley Scott a pris les montres, les bijoux, les costumes et il s'est barré en laissant juste l'assistant".

Ce n'est pas du Gucci, c'est du gâchis, c'est vraiment dommage.

Pierre Murat : "Absolument ennuyeux et grotesque"

"2h30 d''ennui absolu. En plus, Lady Gaga joue un personnage qui, dans le texte, devrait ressembler à Elizabeth Taylor et elle ressemble plutôt à Gina Lollobrigida…"

Ridley Scott a gâché Al Pacino ici grotesque, c'est impardonnable.

Le film

