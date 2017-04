Une réflexion intime sur la société américaine, en écho à la réalité française, avec les mots de l'écrivain James Baldwin

I Am Not your negro de Raoul Peck © Sophie Dulac Distribution

I Am Not Your Negro est un film documentaire de Raoul Peck qui à travers les propos et les écrits de l’écrivain noir américain James Baldwin, revisite les luttes sociales et politiques des Afro-Américains au cours de ces dernières décennies.

Une réflexion intime sur la société américaine, en écho à la réalité française. Les mots de James Baldwin sont lus par JoeyStarr dans la version française et par Samuel L. Jackson dans la version américaine.

James Baldwin © Dan Budnik all rights reserved

Ce film est essentiellement visuel et musical. Les images servent de ponctuation aux mots et à la musique et vice versa.

Who needs © Spider Martin 1965

Il utilise principalement des images d’archives à la fois publiques et privées, des extraits de classiques hollywoodiens, de documentaires, d’interviews filmées, de programmes télé populaires, de débats télévisés ou publics et des images contemporaines. Un montage kaléidoscopique, frénétique et poétique (un medley) dans un style propre à Baldwin.

Joseph Mankiewicz and James Baldwin © Dan Budnik all rights reserved

James Baldwin (1924-1987) compte parmi les écrivains les plus importants et les plus influents du XXème siècle. Ses nouvelles et essais explorent la complexité et les conséquences du conflit racial aux Etats-Unis. À l’étroit dans son pays qui n’accepte ni les gens de couleur ni l’homosexualité, il s’installe à Paris en 1948 jusqu’en 1957 quand il rentre aux USA pour s’engager activement pour les Droits Civiques.

Sources Sophie Dulac Distribution