Les "illusions perdues" de Lucien Rubempré, personnage romantique et anthologique de "La Comédie humaine" d'Honoré Balzac, sont adaptées au cinéma sous la caméra de Xavier Giannoli. Les critiques du Masque & la Plume saluent globalement une adaptation spectaculaire et très réussie du grand romancier du XIXe siècle.

Les acteurs Benjamin Voisin et Vincent Lacoste dans "Illusions Perdues" de Xavier Giannoli (2021) © Roger Arpajou / CURIOSA FILMS – GAUMONT – FRANCE 3 CINEMA – GABRIEL IN. - UMEDIA

Le film présenté par Jérôme Garcin

L'adaptation du grand roman d'apprentissage d'Honoré de Balzac, avec Benjamin Voisin dans le rôle de Rubempré ; Cécile de France, Vincent Lacoste, Xavier Dolan qui joue à la fois l'écrivain Raoul Nathan et qui est aussi la voix off ; Salomé Dewaels qui joue l'actrice et maîtresse de Rubempré ; Jeanne Balibar, Gérard Depardieu en éditeur analphabète et véreux, André Marcon, Louis-Do de Lencquesaing et Jean-François Stévenin un faiseur de claque dans les théâtres, bien à l'image corrompue et vénale de cette deuxième partie du roman intitulée "Un grand homme de province à Paris", et sur laquelle Xavier Giannoli a jeté son dévolu.

On y voit notre héros, le jeune poète Lucien qui préfère ajouter le nom et la particule de sa mère, madame de Rubempré, quitter Angoulême pour se faire un nom dans la capitale, choisir le journalisme et découvre une presse vendue pleine de fake news où les articles se paient comptant et où on laisse un petit singe désigner le livre qui sera encensé ou exécuté.

Il y a même une allusion assez drôle au "Masque & la plume" pour ceux qui ont l'oreille fine. Ici, l'argent commande à la presse, aux idées politiques, aux goûts culturels et même aux amours.

Un film absolument tourbillonnant, étincelant, brillant, rapide avec un nombre de dialogues, de saynètes qui se superposent. Un roman très moderne, pas du tout à l'ancienne

Pour Charlotte Lipinska, c'est "un film spectaculaire, qui a franchement de la gueule !"

"C'est un film qui est constamment en mouvement, à la narration très fluide, extrêmement riche. On suit l'histoire avec énormément d'aisance et de fluidité.

C'est comme un miroir assez féroce de notre époque contemporaine qui traduit la tyrannie de l'information, du pouvoir néfaste de la rumeur, des banquiers qui achètent les journaux et, surtout, ce moment où l'opinion publique se négocie, devient une marchandise.

Un film qui est tourbillonnant et qui a franchement de la gueule. C'est très beau !

Tous les comédiens sont absolument merveilleux. Les répliques sont cinglantes. C'est extrêmement bien écrit. L'utilisation de la voix off amène vraiment quelque chose.

La seule petite chose qui me retient dans mon enthousiasme, c'est que Xavier Giannoli multiplie un peu trop les clins d'œil à notre époque contemporaine, ce qui, bizarrement, m'éloigne d'une émotion finale".

Il y a tout pour qu'on soit ému, c'est un film spectaculaire formellement, mais je n'ai pas ressenti d'émotion finale

Selon Michel Ciment, "Xavier Giannoli signe son meilleur film et remporte le pari d'une adaptation très réussie de Balzac"

"La voix off s'allie parfaitement avec le visuel, c'est absolument merveilleux. Pourtant j'étais inquiet quant à l'adaptation de ce grand livre de Balzac. La plupart des grands livres ne donnent pas forcément de bons films. Là, on a affaire à une adaptation très réussie d'un des chefs-d'œuvre de Balzac.

J'ai envie de tout louer dans ce film. D'abord, l'extraordinaire qualité d'interprétation à tous les niveaux

J'aime ce tourbillon ; ce côté un peu enfant du paradis d'aujourd'hui ; ce plaisir du romanesque ; de la reconstitution d'époque".

Un très beau film que je recommande. C'est le meilleur film de Xavier Giannoli

Jean-Marc Lalanne regrette "une adaptation plus fastidieuse que balzacienne, désaffectée et sans profondeur émotionnelle"

"Si le film est très bien façonné et traduit une vraie compétence dans l'art du spectacle, d'où une direction artistique très au point, je suis moins enthousiaste.

Mais comme le dit très joliment Rubempré : "pour écrire un livre, il faut avoir quelque chose à dire, mais aussi quelques chose à taire" Et le film n'a rien de secret. Il y a un travail de fléchage, de visibilité absolue de toutes les intentions, y compris dans le jeu des comédiens qui appuient sur tous les sentiments possibles et qui, moi, me gênent…

J'ai le sentiment de voir un petit Balzac illustré où tout est simplifié

Je le trouve désaffecté, sans profondeur émotionnelle car le film se construit sur un rythme qui n'est pas du tout Balzacien et parfois fastidieux. C'est très feuilletonesque, très dégressif. L'usage qu'il fait de la critique de la Presse est assez appuyé et tend à résonner avec un certain poujadisme qui consiste à discréditer le travail journalistique comme quelque chose de nauséabond".

Cette volonté d'être aussi vivace et enlevé, n'est pas chez Balzac

Nicolas Schaller loue "une euphorie romanesque du personnage imprégnée du parcours personnel de Xavier Giannoli"

"À première vue, il m'avait laissé un sentiment de férocité un peu aigre, et, en revoyant, ce qui m'a marqué, c'est que, finalement, le film trouve une force universelle en exprimant les sentiments du réalisateur. À travers Rubempré, le Xavier Giannoli parle beaucoup de lui. Il a été journaliste avant d'être réalisateur et il fait résonner ici son propre parcours avec à la fois les rancœurs qu'il a vécues que le film exploite beaucoup et, en même temps, cette quête de la beauté.

Il se révèle meilleur polémiste que poète. Il a l'intelligence du casting.

Il arrive à toucher une espèce d'euphorie du personnage qui se retrouve dans un maelström de mise en scène

Il a une forme de classicisme très solide, de solidité romanesque qui fait penser à "Amadeus" de Miloš Forman".

