Après la cérémonie d'ouverture, les facéties d'Edouard Baer et la grâce de Juliette Armanet, place aux films.

Ricardo Darin, Penelope Cruz, Asghar Farhadi, Javier Bardem lors du photocall de 'Everybody Knows' © AFP

Au menu des ce deuxième rendez-vous depuis la Croisette, le film d'Asghar Farhadi qui a fait l'ouverture.

Todos Los Saben, c'est le titre original du nouveau film du cinéaste iranien, tourné en Espagne, avec des acteurs espagnols et qui sort en France avec un titre anglais : Everybody knows !

La langue ne fait cependant rien à l'affaire.....

3'05 Inspection des travaux finis #2 Par Laurent Delmas

