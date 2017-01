22 Novembre 1963 : John F. Kennedy, 35ème président des États-Unis, vient d’être assassiné à Dallas. Confrontée à la violence de son deuil, sa veuve, Jacqueline Bouvier Kennedy, First Lady admirée pour son élégance et sa culture, tente d’en surmonter le traumatisme, décidée à mettre en lumière l’héritage politique du président et à célébrer l’homme qu’il fut.

Nous connaissons tous l’histoire de l’assassinat de John F. Kennedy. Mais qu’en est-il si nous nous concentrons uniquement sur elle ? Comment a-t-elle vécu les trois jours qui ont suivi, alors qu’elle était noyée dans le chagrin, que ses enfants étaient anéantis et que les yeux du monde entier étaient tournés vers elle ? Jackie était une reine sans couronne, qui avait perdu son trône et son mari. Chic, séduisante, sophistiquée, Jacqueline Kennedy était l’une des femmes les plus photographiées et les plus scrutées du 20e siècle. Pourtant, on ne sait que peu de choses d’elle. Extrêmement secrète et impénétrable, elle reste peut-être la femme connue la moins connue de l’ère moderne.